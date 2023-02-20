Düğün Davetiyesi İçin Öneriler

Davetiye, özel günler için çevremizi etkinliğe davet etmeye yarayan, etkinliğimiz ile ilgili detaylı bilgiler içeren bir araçtır. Davetiyeler günümüzde birçok farklı etkinlik için kullanılabilir. Davetiyelerin en yoğun kullanıldığı etkinlikler düğün davetiyesi, nişan davetiyesi, nikah davetiyesi, sünnet düğünü davetiyesi, lansman davetiyesi, doğum günü davetiyesi ve baby shower davetiyesidir. Davetiye süreçlerinizi kolaylaştırmak için yepyeni bir hizmet sunuyoruz. Davetino ile yeni nesil davetiye hizmetinin tadını çıkartın!

Düğün Davetiyesi

Düğün günü yani evlendiğimiz gün hepimiz için hayatımızın dönüm noktalarından biri. Hayatımızı sevdiğimiz kişinin hayatıyla birleştirdiğimiz bu harika günden daha güzel bir gün olabilir mi? Düğün gününe hazırlanırken ilgilenmemiz gereken çok fazla detay var. Gelinlik, damatlık, düğün yeri seçme, nikah günü alma, davetlileri belirleme gibi birçok iş bize keyif verdiği kadar bizi strese de sokar. Davetiye hazırlamak da bu listenin son adımlarından biri olarak hayatımızda yer alır. Davetiye, davetlilerin düğünümüze dair gördüğü ilk detaydır. Hazırladığınız davetiye sizi ve etkinliğinizi yansıtır.

Davetiyeler Ne zaman Hazırlanmalı?

Davetiyeler, genellikle düğüne 2 ay kala hazırlanmalı, 5-6 hafta kala ise davetlilere iletilmiş olmalıdır. Daha geç kalırsanız davetlilerinizin ajandasında yer edinemeyebilirsiniz! Düğününüze 1 ay kala davetlilerinizin katılım durumlarını öğrenmeye başlamalısınız.

Online Düğün Davetiyesi

Bunca işin arasında davetiye seçmek, davetiyeleri kargolamak ya da tek tek elden teslim etmek gibi adımlarla uğraşmak istemiyorsanız size hayatınızı kolaylaştıracak bir önerimiz var. Online düğün davetiye uygulaması Davetino.com ile 5 dakika gibi kısa bir sürede davetiye hazırlamaya ne dersiniz? Davetino, özel günleriniz için web sitesi formatında davetiye ve online LCV hizmeti vermektedir. Yeni nesil ve çevre dostu davetiye Davetino ile davetiyenizi hızlıca oluşturabilir, davetiye linkinizi konuklarınıza kolayca gönderebilirsiniz. Davetino’yu kullanmak size zaman kazandırır. Üstelik basılı davetiye yaptırmaktan çok daha uygun fiyatlı bir seçenektir. Davetino, düğün, nikah, nişan, kına, bekarlığa veda partisi, doğum günü, kurumsal etkinlikler, lansman partisi, galalar, kâr amacı gütmeyen bağış etkinlikleri, sünnet düğünü, baby shower ve çok daha fazlası için kullanılabilir.

Davetino Nasıl Kullanılır?

Online davetiye herkes için yeni bir kavram olsa da kullanması çok kolay. Davetino’ya üye olur, etkinliğinizin kategorisini seçer ve karşınıza çıkan kısa formu doldurmaya başlarsınız. Formu doldurdukça davetiyenizdeki etkinlik bilgileri dolar. Davetiyenizi kişiselleştirmek için kullanmak istediğiniz davetiye temasını seçer, dilediğiniz fotoğrafınızı sisteme yüklersiniz. 2 dakika gibi kısa bir süre içerisinde oluşturmuş olduğunuz davetiyeyi önizleme olarak görüntüleyebilir, sonrasında satın alarak yayına açabilirsiniz. Yayına alınmış davetiyenizin linkini dilediğiniz platformdan davetlileriniz ile paylaşarak onlardan davetiyenin en altındaki katılım durumu (lcv) formunu doldurmalarını istersiniz. Katılımcılarınız katılım durumlarını belirttikçe kullanıcı panelinizde katılımcı listeniz oluşur. Düğününüze 3 gün kala, geleceğini belirtmiş tüm katılımcılarınıza ücretsiz otomatik hatırlatma e-postası gönderilir. Bu hatırlatmaya kadar davetiyenizdeki tüm bilgileri güncelleyebilirsiniz. Etkinlik hatırlatmanız davetlilerinize gönderilene kadar davetiyenizdeki etkinlik bilgilerini güncelleyebilirsiniz. Konuklarınızın katılım durumunu anlık olarak takip edebilir, gerekirse konuk bilgilerinde düzenleme yapabilirsiniz. Katılımcı listenizi excel olarak cihazlarınıza indirebilir, bu listeyi organizasyon firmanıza teslim edebilirsiniz. Bu özellik düğününüzün oturma düzenini yapmanızda size çok yardımcı olacaktır.

Davetiye Fiyatları

Davetino’da, baby shower davetiyesi, doğum günü davetiyesi, bekarlığa veda partisi davetiyesi, kına davetiyesi, nişan davetiyesi, dugun davetiyesi, nikah davetiyesi, sünnet davetiyesi gibi farklı günlerinizde kullanabileceğiniz farklı davetiye kategorileri bulunmaktadır. İster 200 kişiyi davet edin, ister 2000 kişiyi davet edin; Davetino ’da aynı ücreti ödersiniz. Davetli sayınız satın alacağınız davetiye fiyatlarını etkilemez. Sabit olan davetiye fiyatlarına 1 adet online davetiye, online LCV formu, konuk takip sistemi, etkinlik mekanına yönlenen navigasyon haritası ve e-posta ile etkinlik hatırlatması dahildir. LCV toplamak için ekstra bir ücret ödeyerek ayrı bir firma ile çalışmanıza gerek kalmaz.

Davetino ile hemen online davetiye oluşturmak ve kolayca LCV toplamak isterseniz sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Davetino.com ile davetiye süreçleri artık çok kolay! Web sitesi formatında düğün davetiyesi özellikleri arasında fotoğraf yükleyerek kişiselleştirme, yol tarifi alma, takvime ekle özelliği, geri sayım sayacı, katılım formu ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz.