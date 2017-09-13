Data HattÄ± TaÅŸÄ±masÄ± NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?

DiÄŸer hatlarla gÃ¶rÃ¼nÃ¼m olarak aynÄ±, ancak iÅŸlev olarak farklÄ± olan data hatlarÄ±ndan bildiÄŸiniz gibi sadece SMS ve internet hizmetleri yÃ¶nÃ¼nden faydalanabiliyoruz. Peki, data hatlarÄ±nÄ±n diÄŸer hatlar gibi bir operatÃ¶rden diÄŸerine taÅŸÄ±yabiliyor muyuz?

Data hatlarÄ± diÄŸer hatlardan iÅŸlev olarak farklÄ± ama taÅŸÄ±ma iÅŸleminde herhangi bir fark bulunmuyor. Data hattÄ±nÄ±z taÅŸÄ±mak iÃ§in diÄŸer hatlarda ne yapÄ±yorsanÄ±z aynÄ±nÄ± yapabilirsiniz. Hangi operatÃ¶rdeyseniz maÄŸazalarÄ±na gidin ve gerekli evraklarÄ± doldurun. OperatÃ¶rlerin maÄŸazalarÄ±nÄ± ziyaret etmek data hattÄ±nÄ±zÄ± farklÄ± bir operatÃ¶re taÅŸÄ±mak iÃ§in yeterli olacaktÄ±r.