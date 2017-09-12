Data Hattı Numarasını Nasıl Öğrenebilirsiniz?

Data hatlarının da diğer hatlar gibi numaraya sahip olduğu konusunda sizlere daha önce ön bilgi vermiştik. Data hatları sadece internet ve SMS için kullanıldığından numaranızı hatırdan çıkartmanız gayet doğal. Bu nedenle sizler için data hatlarının numarasını nasıl öğrenebileceğinizi belirten bir yazı hazırladık.

İki farklı yoldan data hattınızın numarasını öğrenebilirsiniz. Bunlardan biri çok basit bir yöntem. Eğer SMS paketiniz varsa başka bir numaraya mesaj atarak numaranızı saniyeler içinde öğrenebilirsiniz. İkinci yol da çok kısa ve basit. Data hattınızı bir telefona takıp *101# yi tuşlayarak arama tuşuna basın. Ücretsiz olarak numaranız ekranda gösterilecektir.

Bu iki yöntemle data hattınızın numarasını kısa, basit ve ücretsiz bir şekilde öğrenebilirsiniz.