Cubebox Güvenli Döküman ve Arşiv Yönetim Sistemi

En gelişmiş bulut depolama sistemi Cubebox doküman ve arşiv yönetim sistemi işinizde sizlere oldukça kolaylık sağlayacak. İsterseniz Secube’un geliştirdiği bu eşsiz bulut sistemini sizlerle paylaşalım.

Cubebox’ın en önemli özelliklerini sizler için basit bir şekilde açıklamak isterim.

1. Ayrıntılı arama yapabilme

Bu özellik sayesinde herhangi bir dosya doküman veya bir multimedya dosyası icerisinde, içerikte veya başlıkta arama yapabilirsiniz. Aradığınızı kolayca ve hızlı bir sekilde bulabilirsiniz.

2. Önizleme seçeneği

Herhangi bir dosyayı seçtiğiniz zaman ekranın sağ tarafinda hızlıca içeriği önizlemek mümkün. Örneğin bir pdf dosyası, bir powerpoint bir görsel, bir word dosyası vs. Tek tıkla ön izleme özelliği.

3. Çok sayida dosya depolamak mümkün.

Neredeyse kullanılan bütün formatlarda dosya arşivlemek mümkündür. Bunun yanında neredeyse sınırsız dosya depolayabilirsiniz. Multimedya dosyaları dahildir.

4. Dys, ebys sistemleriyle entegre olabilir.

5. Gelişmiş elektronik belge yonetim sistemi.

Bu sayede geçmişte arşivlediğiniz ya da yakın zaman içinde arşivlediğiniz bütün dosyaları bilme ve kolay yönetme imkanı sunuyor. Bu tam anlamıyla kurum hafızası gibi çalışıyor. Artık hiçbirşeyi unutmadığınız gibi hafızanızı da genişletebiliyorsunuz.

6. Kolay kullanılan arayüz.

Herhangi bir Windows kullanan birisi Cubebox da rahat edecektir. Çünkü arayüz kullanımı oldukca basit bir sekilde tasarlanmıştır. Windows gezgininden farkı yoktur.

7. Dosya paylaşma imkanı

Arşivinizden herhangi bir dosyayı çok kolay bir şekilde ayrıca hızlıca paylaşmak mümkündür. Bir müşterinizle arşivlediğiniz bir dosyayı paylaşmak istiyorsunuz. O halde Cubebox sizlere hızlı bir şekilde dosyanızı paylaşma gönderme imkanı sunuyor.

8. Her platforma uygun.

Cubebox bulut sisteminiz ayrıca hem masaüstü hem sen arayuzu hem de mobil platformlara uygundur. İstediğiniz yerden istediğiniz sekilde erişim imkanı sağlıyor. Bu da zaman kaybını engelliyor.

9. Kuruma özgün ve güvenli bulut depolama

Kendi şirketiniz için kendi alanınız olacak. Herhangi bir karışıklık ve güvenlik açığına fırsat verilmiyor. Bunun disinda dosya şifreleme ile inanilmaz güvenli bir arşivleme sistemi sizleri bekliyor.

10. Dosya sürüm kontrolü ve güncel çalışma imkanı

Aynı dosyadan iki adet mi gerekli, ya da en son çalıştığınız dosya uzerinde degisiklikler mi olmus? O zaman Cubebox ile hataya musade etmeden dosya sürüm kontrolü yapabilir ve lazımsa dosyanın eski hallerini görüntüleyebilir ya da yeni versiyonları aradan çıkarabilirsiniz.

11. Diger bulut sistemleriyle eşzamanlı çalışma

Drive ve Box gibi bulut sistemleriyle entegre çalışabilirsiniz. Bu sayede daha grnis bir alanda dosya yönetimi imkanınız var.

Cubebox ile elektronik arşiv ve dosya yönetimi işleriniz EBYS VE DYS ile tam entegre çalışması sayesinde oldukça hızlı bir çalışma süreci ve sağladığı kolaylıkla zamandan tasarruf sizleri bekliyor. Bunun yaninda tamamen güvenli ve şifreli dosyalama imkanı içiniz rahat sekilde işlerin yürümesine olanak tanıyor.

Cubebox gelişmiş bir doküman yönetim sistemidir. Milyarlarca dosya depolama imkanı ile sizlere ayrica gelişmiş bir arsiv yönetim sistemi sunar.