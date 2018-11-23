Color Pop Nedir? Google Fotoğraflar Güncellendi

Google Fotoğraflara iOS için bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile iOS cihazlarda iki yenilik dikkat çekiyor. Bunların ikisi de derinlik efektine sahip fotoğraflarda yapılabilecek ayar. Derinlik ayarı artık Google Fotoğraflar üzerinden iOS cihazlar için yapılabiliyor. Bununla birlikte bu fotoğraflara bir filtre benzeri Color Pop yeniliği geldi.

Color Pop nedir? Color Pop güncellemesiyle Google Fotoğraflar üzerinden derinlik efektli fotoğrafta odak nesnesinin rengini sabit tutup arka plan bulanık kısım rengi siyah beyaz olarak ayarlanabiliyor. Bu sayede daha eğlenceli fotoğraflar ortaya çıkıyor.

Color Pop özelliği elbette daha öncesinde uygulama içinde vardı ama herhangi bir ayar söz konusu değildi. Otomatik olarak fotoğraflara uygulanabiliyordu. Şimdi ise kontrol sizin elinizde.

Bokeh efektli fotoğraflarınızı ayrıca başka bir uygulamaya ihtiyaç duymadan Google Fotoğraflar üzerinden de düzenlemeniz ayarı değiştirmeniz mümkün.

Şimdi Google Fotoğrafları düzenleyerek bu yeniliklere sahip olmanız mümkün.