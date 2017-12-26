Çocuklara Telefon Alınmalı Mı? Kaç Yaşında?

Bir çoğunuz bu baskıya maruz kaldı. Bana telefon al diyen çocuklara kulak asmalı mısınız? Yoksa onların iyiliği için biraz daha üzülmelerine göz yummak doğru mu? Dünya çapında yapılan bir çok araştırmayla çocukların cep telefonu sahip olmaları konusunda sonuçlar ortaya kondu.

Durumu anne babalar için kısaca özetleyelim.

1. Erken yaşta çocuğun telefonla oynaması sağlığına zararlı.

2. Sadece satın almak değil kendi telefonunuzu da vermeyin.

3. Çocuğun hem fiziksel hem duygusal gelişimi inanilmaz derecede yavaşlar.

4. Beyin gelişimi yavaşlar. Karar verme yetisi gelişimi yavaşlar.

5. Duygusal olarak bağ kurması zorlaşır.

6. Göz sorunları yaşar.

7. Radyasyona maruz kaldığı için sıkıntı çıkar.

8. En sık görülen sorunlardan birisi boy kısalığı. Erken yaşta telefon sahibi olan çocuklarda boy uzaması yavaşlıyor.

Bilimsel verilerin açıklaması kısaca bu şekilde. Peki siz ne yapmalisiniz? Çocuğunuza telefon alıp almayacağınıza nasıl karar vereceksiniz?

Uzmanların telefon alınması için karar verdiği en düşük yaş 14. Tam gelişim 20 yaşında tamamlandığı için uzmanlar telefon kullanmaya başlamak için 20 yaş sınırından da bahsediyor ama dünya gerçekleri göz onuna alındığında 20 yaş çok büyük.

1. Çocuğunuzun telefona ihtiyacı var mı? Ona her zaman ulaşmanız gerekiyor mu?

2. Sorumluluk sahibi mi? Ne zaman elinden bırakacağını biliyor mu?

Bu soruların cevabina göre yol çizin.

Cocugunuza telefon aldıysanız,

1. Telefonla yatağa girmesine izin vermeyin.

2. Uzun sure kullanmasını yasaklayın.

3. Telefon için güvenlik önlemleri alın.

Çocuğa telefon alırken dikkat edin.