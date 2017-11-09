Clash of Clans’da Kısa Yoldan Ordu Eğitmek

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından bir tanesi olan Clash of Clans’a sık sık güncelleme geliyor. Son gelen güncellemelerden biri de başlığımızla alakalı bir durum. Önceden ordunuzu teker teker tıklayarak eğitirdiniz. Hatta her savaş sonrası aynı orduyu eğitseniz de hepsini baştan yapmak zorunda kalırdınız. Ancak artık bu angaryaya katlanmak zorunda değilsiniz.

Clash of Clans’da her zaman savaştığınız ordunuzu kayıtlı hale getirmek için;

Öncelikle oyunu açın.

Ardından kışlaya tıklayıp asker eğit deyin.

Bundan sonra en sağda yer alan “hızlı eğitim” kısmına tıklayın.

Hızlı eğitimde üç kısım yer alıyor. Bu üç kısımdan herhangi birine her zaman savaştığınız ordunuzu kurabilirsiniz.

Örneğin ben birinci orduya okçu yerleştirdim. Sık sık okçu kullandığım için bu askeri tercih ettim. Şimdi kışladan 240 okçuyu basmak için okçunun üstüne basılı tutmak yerine hızlı eğit kısmından tek tıklamalık eğit diyorum ve 240 adet okçu eğitilmeye başlanıyor.

3 adet ordu bulunuyor. İstediğiniz gibi ordularınızı eğitebilir ve kaydedebilirsiniz. Ordulardan birini veya ikisini büyü kısa yolu için kullanabilirsiniz. Bu size kalmış.

Bu kısa yol oyunda size vakit kazandıracak ve daha pratik bir şekilde oyunu oynamanıza yardımcı olacaktır.