Ã‡in PopÃ¼ler Bir Ã‡ok Oyunu Neden YasakladÄ±?

Ã‡in tarafÄ±ndan ilginÃ§ bir aÃ§Ä±klama geldi. AralarÄ±ndaÂ PUBG, Fortnite, Overwatch, League of Legends, H1Z1Â Â veÂ World of WarcraftÂ gibi bir Ã§ok popÃ¼ler oyunun bulunduÄŸu 20 odunluk bir listeye yasaklanan geldi. Yasaklanan oyunlarÄ±n tam listesi ÅŸu ÅŸekilde;

â€“ Arena of Valor (Tencent)

â€“Â League of Legends (Riot)

â€“ Blade & Soul (NCSOFT)

â€“ Chu Liu Xiang (NetEase)

â€“Â Overwatch (Blizzard)

â€“Â Diablo (Blizzard)

â€“Â World of Warcraft (Blizzard)

â€“ Westward Journey (NetEase)

â€“ Code: Eva (Tencent)

â€“ The Legent of Mir 3 (WeMade)

â€“ Swords of Legends Online (Aurogon)

â€“Â PlayerUnknownâ€™s Battleground (Bluehole)

â€“Â Fortnite (Epic)

â€“Â H1Z1 (Daybreak)

â€“Â Alliance of Valiant Arms (Red Duck)

â€“Â Ring of Elysium (Tencent)

â€“Â Paladins (Hi-Rez)

â€“ Free Fire Battlegrounds (Garena)

â€“ Knives Out (NetEase)

â€“ Quantum Matrix (NetEase)

AralarÄ±nda bir Ã§ok mobil oyunun da bulunduÄŸu listeye Online Etik Ä°nceleme Kurulu yasak koydu.

Oyun yasaklarÄ±nÄ±n nedeni ne?

Online Etik Ä°nceleme Kurulu bu oyunlara neden yasak koyuyor? CevabÄ± basit, genel ÅŸiddet iÃ§erikli olduklarÄ± iÃ§in. AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bu oyunlarÄ± oynayan Ã§ocuklar ÅŸiddete meyilli oluyor. Peki ne yapacaklar? Super Mario da bilr ÅŸiddet var. Mantarlar eziliyor kurbaÄŸa vr yÄ±lanlar uÃ§urumdan aÅŸaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Ne olmayacaklar? KÄ±z giydirme oyunlarÄ±nÄ± mÄ±?

Piyasaya baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman oyunlarÄ±n yÃ¼zde 90’Ä±nda ÅŸiddet var. Kimisi fantastik kimi silahlarla alakalÄ±. Listenin Ã§oÄŸu da mobil oyun.

Peki bu yasak neden Ã¶nemli? Blizzard ve Tencent yasaktan oldukÃ§a zarar gÃ¶recektir. Listede Ã§ok deÄŸerli oyunlarÄ± var ve dÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k Ã¼lkesi olan Ã‡in ayrÄ±ca en kalabalÄ±k oyuncu topluluklarÄ±ndan birine de sahip. Bu yasaklar oyuncu sayÄ±sÄ±nda oldukÃ§a farklÄ±lÄ±k yaratacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Ãœlkemiz iÃ§in bÃ¶yle bir yasak sÃ¶z konusu olmasa da Mavi Balina gibi katil bir oyunun Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilememiÅŸken kim takar ÅŸiddet iÃ§erikli diye bir oyunun engellenmesini? Mavi balina ÅŸiddet iÃ§erikli deÄŸil de ne oluyor?