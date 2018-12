Ã‡in PopÃ¼ler Bir Ã‡ok Oyunu Neden YasakladÄ±?

Çin tarafından ilginç bir açıklama geldi. Aralarında PUBG, Fortnite, Overwatch, League of Legends, H1Z1 ve World of Warcraft gibi bir çok popüler oyunun bulunduğu 20 odunluk bir listeye yasaklanan geldi. Yasaklanan oyunların tam listesi şu şekilde;

– Arena of Valor (Tencent)

– League of Legends (Riot)

– Blade & Soul (NCSOFT)

– Chu Liu Xiang (NetEase)

– Overwatch (Blizzard)

– Diablo (Blizzard)

– World of Warcraft (Blizzard)

– Westward Journey (NetEase)

– Code: Eva (Tencent)

– The Legent of Mir 3 (WeMade)

– Swords of Legends Online (Aurogon)

– PlayerUnknown’s Battleground (Bluehole)

– Fortnite (Epic)

– H1Z1 (Daybreak)

– Alliance of Valiant Arms (Red Duck)

– Ring of Elysium (Tencent)

– Paladins (Hi-Rez)

– Free Fire Battlegrounds (Garena)

– Knives Out (NetEase)

– Quantum Matrix (NetEase)

Aralarında bir çok mobil oyunun da bulunduğu listeye Online Etik İnceleme Kurulu yasak koydu.

Oyun yasaklarının nedeni ne?

Online Etik İnceleme Kurulu bu oyunlara neden yasak koyuyor? Cevabı basit, genel şiddet içerikli oldukları için. Açıklamaya göre bu oyunları oynayan çocuklar şiddete meyilli oluyor. Peki ne yapacaklar? Super Mario da bilr şiddet var. Mantarlar eziliyor kurbağa vr yılanlar uçurumdan aşağı düşüyor. Ne olmayacaklar? Kız giydirme oyunlarını mı?

Piyasaya baktığınız zaman oyunların yüzde 90’ında şiddet var. Kimisi fantastik kimi silahlarla alakalı. Listenin çoğu da mobil oyun.

Peki bu yasak neden önemli? Blizzard ve Tencent yasaktan oldukça zarar görecektir. Listede çok değerli oyunları var ve dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin ayrıca en kalabalık oyuncu topluluklarından birine de sahip. Bu yasaklar oyuncu sayısında oldukça farklılık yaratacak gibi görünüyor.

Ülkemiz için böyle bir yasak söz konusu olmasa da Mavi Balina gibi katil bir oyunun önüne geçilememişken kim takar şiddet içerikli diye bir oyunun engellenmesini? Mavi balina şiddet içerikli değil de ne oluyor?