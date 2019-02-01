Cilt Lekeleri Kurtulmak İçin 5 Öneri

Hepimiz magazin dergilerinde parlayan o ışıltılı ciltleri görürüz ve aynısına sahip olmak için can atarız.

Çoğu insan, özellikle hanımlar açık ve aydınlık bir cilt tonuna sahip olmak isterler. Ancak bazı dış faktörler, bu isteğimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Çevre, stres, güneşin zararlı ışınları, yaş ve hormonal dengesizlikler gibi dış etmenler, cilt lekelerine neden olmaktadır. Yaygın görülen lekeler, genellikle şiddetli sivilcelerin iyileştikten sonra ardında bıraktığı izler ve korunmadan güneş ışığına maruz kalma dolayısıyla ortaya çıkmaktadırlar. Bu lekelerin kaybolması uzun zaman alabilir ve etkili bir bakım uygulamak gereklidir. Hepimiz cilt lekeleri için en iyi leke kremi arayışına gireriz. Piyasada etkili leke kremleri mevcuttur. Ancak kimyasal ve cilt aşındırıcı özellikleri nedeniyle, hassas ciltlerde tahrişe neden olabilmektedirler. Fakat en iyi leke kremi arayışına ek olarak, cilt lekeleri için alternatif etkili öneriler de mevcuttur. Yazımızın devamında, cilt lekeleri için en iyi 5 öneriyi sizler için derledik. Dilerseniz, bu etkili yöntemlere birlikte göz atalım.

1.BAL VE TARÇIN CİLT LEKESİ BAKIMI

Cilt aydınlatıcı bir özelliğe sahip olmasıyla bilinen bal, cilt üzerinde homojen bir görünüm kazanmanıza ve lekelerin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Bunun için yatmadan önce temiz avucunuza birkaç damla bal damlatın ve bir tutam tarçın ekleyin. Lekenin olduğu temiz bölgeye dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. Ertesi sabah uygulama yapılan bölgeyi yıkayın. Bu uygulamada tedavi süresi uzundur ama zamanla, sorunlu bölgedeki pigmentasyonun ve koyu lekelerin azaldığını göreceksiniz.

2.LİMON SUYU BAKIMI

Limon doğal, güçlü ve etkili bir ağartıcıdır. Cilt lekelerinin tedavisi için en yaygın bakım bileşenlerinden biridir. Limon suyu cilt üzerine uygulandığında, karıncalanma hissine neden olabilir bu yüzden dikkatli kullanılmalıdır. Cilt üzerinde uygulanırken, tahrişi engellemek için, bal ile seyreltilmesi tavsiye edilmektedir. Limon suyunu taze bir şekilde leke üzerine sürün ve 15-20 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile durulayın. Hassas ciltlerde, dikkatli bir uygulama gereklidir.

3.ALOE VERA JEL BAKIMI

Cilt lekelerinden kurtulmak için bir başka etkili tedavi; Aloe Vera jeldir. Eğer jeli doğal Aloe Vera bitkisinden elde edecekseniz, yaprağın yaklaşık 5 santimetrelik kısmını temiz bir bıçakla ortadan ikiye kesin ve aloe vera jelini dairesel hareketlerle yüzünüze uygulayın. Jeli yaklaşık olarak 15 dakika boyunca yüzünüzde bekletin. Aloe Vera jelinin kokusunu sevmiyorsanız, yüzünüze bir miktar sprey gül suyu püskürtebilirsiniz. Son olarak, ılık su ile durulayın.

4.HAM PAPAYA MEYVESİ BAKIMI

Papaya meyvesinde bulunan papain enzimi cilt lekelerini azaltır ve cildi yeniler. Ayrıca olgun olmayan, ham yeşil papaya, olgun olana nazaran daha çok papain içermektedir. Cilt lekesi üzerinde kullanmak için, ham papaya meyvesini yaklaşık 2.5 santimlik bir dilim şeklinde kesin, direkt olarak yüzünüze dairesel hareketlerle uygulayın. Ayrıca papaya meyvesini rendeleyerek de uygulama yapabilirsiniz. Eğer cildiniz çok hassas değilse, elde ettiğiniz ham papaya püresine 2-3 damla limon suyu ve bir çorba kaşığı bal ekleyebilirsiniz. Uygulama yaptıktan sonra 15 dakika bekleyin ve ardından durulayın.

5.PATATES BAKIMI

Patates, anti pigmentasyon özelliği ile bilinmektedir. Renk tonu eşitsizliğinden muzdarip ve lekeli cilt bölgelerinde oldukça etkilidir. Bu bakım için 1 adet çiğ patatese ihtiyacımız var. Bunun için büyük boy bir patatesi ortadan ikiye kesin ve kesilmiş tarafı ılık suya daldırın. Su ile ıslanan kesilmiş kısmı, yüzünüze dairesel hareketlerle, yaklaşık 10 dakika kadar masaj yaparak uygulayın. Ardından yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Daha iyi bir sonuç elde etmek için, bu bakımı haftada 2 veya 3 kez uygulayabilirsiniz.

Bonus: Eğer tüm bu önerilerin yanı sıra dermolotojiden de destek almak isterseniz kendinize uygun leke kremi de kullanabilirmişiz. https://www.narecza.com/leke-kremleri Buradan pek çok leke kreminde biri eminim size hitap edecektir.