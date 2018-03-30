Çiftlik Bank Benzeri Detay Maxinet

Çiftlik Bank olayını artık bilmeyen yok. Anadolu Farm ve bezeri haberler de son zamanlarda çok yayınlanmaya başladı. Bu tür oluşumlardan bir diğeri Detay Maxinet’de devletin gözetimine girdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı meğer üç buçuk aydır bu şirketi takip edip bir rapor çıkarmış ve şimdi şirket hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Ayrıca şirketin web siteside engellenecek.

Peki bu şirket nasıl para kazanıyor? 500 Dolar karşılığı size bir bilgisayar gönderiliyor. Bu bilgisayar önceden ayarlanmış ve şirketin kendi düzenlediği bir bilgisayar. Bu bilgisayarın her gün belli bir süre internete bağlı kalması isteniyor. Bu sayede üyelere günlük en az 4 dolar kazanç vaad ediliyor.

Peki bunda ne yanlış var? Ticaret için bence bu sistemde sahtecilik var. Zira bilgisayar internete bağlı kaldığı sürede neler yapıyor? Sisteme üye olmadığımız için bilmiyoruz ama muhtemelen reklam döndürüyor reklam maksatlı web sitelerini ziyaret ediyor. Burada haksız kazanç olduğu düşünülüyor.

Bakalım Detay Maxinet ‘in sonu nasıl olacak?