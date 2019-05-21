Chrome’da Flash’a İzin Verme Nasıl Yapılır?

Bir çok tarayıcı hatta Adobe’un kendisi dahi flashı gömmeye hazırlanıyor. Artık farklı teknolojiler kullanılıyor ama hala flashla yapılmış, hazırlanmış bir çok içerik internette bulunuyor. Buna binaen Chrome biraz daha flasha destek vermeye devam edecek ama kısmi olarak. Kısmi olarak demenin manası varsayılan olarak flashın kapalı gelmesi. Bunu elle açmanız gerekiyor. Ya da açık bırakmanın bir yöntemi yok.

Flash nasıl aktif edilir?

Flash içeriğe sahip bir siteyi açtığınız zaman içerik görüntülenemeyecek, Adobe Flash Player eklentisini etkinleştirin uyarısı görülecek. Bu tür sitelerde eklentiyi elle aktif etmeniz gerekiyor.

Bunun için en basit yöntemden bahsediyoruz.

Bunun gibi bir sitedeyken içeriğin üzerine tıklayabilirsiniz. Site izin veriyorsa uyarının üzerine tıklayın ve sol üst kısımda açılan bildirimden izin ver butonuna tıklayın. Ya da sol üst tarafta yer alan, ssl kısmına tıklayın. Daha sonra burada flash ile ilgili izni göreceksiniz. İki yolun görselleride aşağıda . Görselleri inceleyerek de ne yapmanız gerektiğiniz çözebilirsiniz.

SSL kısmında eğer sitede flashla ilgili engellenmiş bir içerik yoksa bu uyarıyı göremezsiniz.