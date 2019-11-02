Chrome kullanıcısıysanız ve tarayıcınızın varsayılan dilini değiştirmek istiyorsanız bu adımları takip edin. Chrome’u bağlandığınız internetin bağlı bulunduğu ülkenin indirdiğiniz zaman diliniz otomatik olarak ayarlanır. Örneğin Türkiye’den Chrome’u indirirseniz bir aksilik olmadığı sürece Türkçe dil seçeneği otomatik olarak seçili gelecektir. Peki değiştirmek istediğiniz zaman ne yaparsınız? Adımlar çok basit.

Chrome’da dil nasıl değiştirilir?

Chrome’u açın.

Sağ üst köşede yer alan 3 noktaya tıklayın.

Ayarlar satırına tıklayın.

Arama kısmına diller yazın.

Dil ekle kısmından istediğiniz dili ekleyin.

Eklediğiniz dilin yanında beliren 3 noktaya tıklayıp Google Chrome’u bu dilde görüntüle kısmına tik atın.

İşlem bu kadar. Aşağıdaki ekran görüntüsünden basit bir şekilde görebilirsiniz.

Genelde aramalarınızı Chrome üzerinden başka bir dilde mi yapıyorsunuz? O halde aşağıdaki adımları takip ederek arama dilinizi de değiştirebilirsiniz.

Chrome üzerinden Google’ı açın.

Arama kutusunun altında yer alan ayarlara tıklayın

Diller kısmını seçin.

Dilinizi seçin ve kaydedin.

Bu sayede aramalarınızda artık sadece belirlediğiniz dil üzerinden yapılacakç