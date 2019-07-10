Chrome Oynat Butonu Nedir?

Chrome yeni ve hayatınızı kolaylaştıracak bir yenilik deniyor. Bu yeni özellik sayesinde Chrome üzerinden multimedya içerik kontrolü oldukça kolay olacak.

Chrome için oynat butonu

Chrome’un geliştirici sürümünde oynat butonu göründü. Buton adres satırında yer alıyor. Bu buton sitedeki multimedya içeriği yani müzik video gibi oynatıp durdurulabilir özelliği hızlıca kontrol etmenizi sağlıyor.

Son zamanlarda insanların çalışırken müzik dinleme, ya da çok sık film y da dizi izleme talepleri arttığından Google da ona göre değişiklikler yapmaya devam ediyor.

Chrome geliştirici sürümünde bu özelliği kullanmak için chrome://flags/ adresine gidip Global Media Controls seçeneğini bulup aktif edin.

Bu özelliğin tam sürüme gelmesi uzun sürmeyecektir.