Chrome Güncellendi, 61. Sürümde Neler Var?

Dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı Chrome güncellendi. Son güncelleme tarayıcıyı 61. Sürüme yükseltiyor, peki bu sürümde bizi neler bekliyor?

Bu sürümde güvenlik güncelleştirmelerinin yaninda ayrıca geliştiriciler için de yenilikler var. Detaylı olarak bahsedelim.

Chrome bundan sonra eğitim, endüstriyel ve bilimsel amaçlı kullanılacak usb cihazları destekleyecek. Paymenrequest Api ile Chrome çapraz platformda ödeme yöntemleri geliştirmek için uygun hale getirildi. En önemli değişiklik ise internet sitelerinin tarayıcı üzerinden bağlanan kişilerin bağlantı bilgilerine erişebilmesi, bunun yanında bağlanılan cihazların ram bilgilerini de alabilecekler. Bu bilgiler sayesinde web siteleri performans iyileştirmeleri yapıp ziyaretçilere daha iyi hizmet verebilecek.

Chrome 61 i indirin https://www.google.com/chrome/