Chrome Eklentilerine Sıkı Denetim

Chrome 70 ile birlikte bir çok güvenlik önlemi alındı. Bunlardan birisi de eklentilere geldi. Eklentileri şimdi daha sıkı denetime tutacak olan Chrome ayrıca eklentilerin izinlerini yönetmek konusunda bizlere de oldukça fazla izin veriyor. İşte Chrome 70 güncellemesi ile gelen eklenti güncellemesi.

Google Chrome 70 bu ay yayınlanacak. Tam tarih belli değil. Lakin eklentilerle ilgili gelecek güncelleme dikkat çekiyor. Bir eklenti eklediniz bu eklentiye nasıl izin verdiniz. İşte kısa yoldan eklentinin erişimini sınırlandırma. Eklentinin üzerine tıkladıktan sonra açılan seçeneklerden “this can read and change site data” yazan yerde bu eklentinin hangi siteye nasıl erişeceğini belirleyebilirsiniz. Buradan istediğiniz zaman bilgilere erişmesi için “when you click the extension” yani tıkladığınız zaman seçeneğiyle sınırlama koyabilirsiniz.

Bir diğer güvenlik önlemi ise bundan sonra eklentilerin içerisinde saklanmış kod olamayacak. Denetleme sürecinde bu eklentiler elenecek. Buna binaen eklentinizin yayınlanmasını hızlandırmak için bu kodları kullanmamanız tavsiye ediliyor. Basit kodlarla yazdığınız eklentileriniz daha hızlı süreçten geçerek yayınlanabiliyor. Gizli kod barındıran eklentiler ise yayınlanmıyor.