Chrome Android Keşfet Özelliği Nedir?

Android için Chrome, en çok kullanılan tarayıcılardan birisi. Bu tarayıcıya yeni bir özellik geliyor. Şu an belirli sayıda kullanıcılar ile deneyimlenen özellik ise şu şekilde,

Android için Chrome’a keşfet özelliği geliyor. Bu keşfet özelliği sizin arama tercihlerinize göre zaman içinde şekilleniyor ve sizlere daha doğru ve de ilginizi çekebilen içerikler sunuyor. Bu sayede internette daha hoş vakit geçirmeniz amaçlanıyor.

Ortaya çıkan görsellere göre keşfet özelliği belli kategorilerle karşımıza çıkıyor. İlginizi çeken kategorilere girerek daha özel haber ve içeriklere ulaşmanız mümkün. Bu kategorilerde ileri gelmiş sitelerden son haberleri ve güncellemeleri bu kategoriler altında bulabileceksiniz.

Keşfet yani Explore özelliği insanların dağa eğlenceli ve dolu bir internet deneyimi yaşayabilmeleri için geliştiriliyor. Ayrıca yeni içerikleri keşfetmeniz ve daha kolay habere ulaşmanız mümkün olacak.