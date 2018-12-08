Chrome 71 Güncellemesinde Neler Var?

Dünyanın en çok kullanılan yaratıcısı olan Chrome için yeni bir güncellemenin detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu güncelleme özellikle güvenlik bakımından biz kullanıcılara oldukça avantaj sağlıyor. Güvenli bir tarayıcı arayanlar için Chrome önemli alternatiflerden birisi olacak.

Chrome’un yeni sürümünde neler var?

71. Sürüne güncellenen Chrome özellikle güvenlik güncelleştirmesiyle dikkat çekiyor.

Bu güncelleme ile 40’tan fazla güvenlik sıkıntısı çözülüyor.

Artık zararlı web siteleri Chrome’da barınamayacak. Zira zararlı yazılım içerdiğini farkettiği sitelerde reklamlar engellenecek.

Mobil abonelik hepimizin sıkıntısı oluyor. Bir bakıyoruz telefon faturamız kabarmış. Sebebini soruyoruz, hiç bilmediğimiz servislere abone olduğumuz söyleniyor. Chrome’da gezindiğinizde sahte mobil abonelikler artık yaşanmayacak. Bunun için oldukça sert önlemler alınmış durumda.