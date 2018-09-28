Chrome 70 İle Yeni Özellik Geliyor

Kullanıcıların manasız ve tehlikeli bulduğu bir özellik Chrome 70 ile kapatılabilir hale geliyor. Peki bu özellik ne? Chrome üzerinden bir Google servisine girdiğiniz zaman Chrome sizi ayrıca Chrome da oturum açmaya zorluyor gibi bir durum vardı. Örneğin Youtube’a giriş yaptığımızda Chrome ‘a da giriş yapmış gibi görünüyordunuz. Bu özellik Chrome 70 güncellemesiyle kalkıyor.

Bu durumun ne gibi sakıncaları olabilir ki diyenler? Kullanıcıların şikayet ettikleri nokta zaten Chrome ‘un herhangi bir işleminizi senkronize etmesini isterseniz giriş yaparsınız ,senkronize etmesini istemiyorsanız bile şimdiye kadar böyle bir seçenek yoktu.

70 güncellemesi ile gelecek olan bu yeni özellikle bu giriş kapatılabiliyor. Hızlı bir şekilde Chrome hesabına girmek isteyen, herhangi bir hizmeti kullandığında senkronize oldu mu diye düşünmek istemeyen kişiler bu hizmetten hala faydalanabilecek. Bunun için yemi güncellemeyle ayarlar kısmına bir buton eklenmiş durumda.