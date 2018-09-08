Chrome 69 Sürümü İle Yenilendi

Chrome’da daha önceki yazılarımızda da sık sık değindiğimiz o büyük güncelleme yaşandı. Chrome 69 sürümü yayınlandı. Artık Chrome yeniden doğmuş gibi oldu. Özellikle gözle görülür bazı görsel değişiklikler var. Bunun yanında yapay zeka desteği tarayıcıya eklendi. İşte bütün değişiklikler.

Tasarım

İkonlar baştan tasarlandı ve tarayıcıya eklendi. Sekmelerin görünüşü yuvarlatıldı. Adres satırı değişti. Araç çubukları artık farklı bir yerde. Renk paletinde önemli değişiklikler var. Gözü yormayan bir Chrome karşınızda.

Kullanım kolaylığı

Birleştirilmiş arama çubuğu ile sorduğunuz sorunun cevabını sayfaya gitmeden arama çubuğunda görebilirsiniz. Örneğin dolar kaç tl sorusunun cevabı için bir sayfaya gitmenize gerek yok. Adres çubuğuna yazın. Hava durumu da aynı şekilde. Bunun gibi temel soruların cevabı için Chrome hazır cevap hale getirilmiş. Ayrıca eklenen yapay zeka ile zararlı siteler daha kolay tespit ediliyor.