Chrome 66. Sürümünde Önemli Yenilikler

Uzun zamandır beklenen Chrome özelliği geliyor. Google, web tarayıcısı Chrome ile internet gezginlerinin deneyimini arttırıyor. Daha iyi ve hızlı bir gezinti deneyiminin yanında çökmeleri engelleyecek işler de yapılıyor. Hepsi Chrome 66. sürümde sizlerle. İlk ve en önemli özellikle başlayalım.

Chrome 66 ile birlikte otomatik oynayan videoların sonu geliyor. Bundan sonra yüksek seste otomatik olarak başlayan videolar Chrome 66 ile hayatımızdan çıkacak. Ama Chrome önceki deneyimlerinize ve ilgi alanlarınıza bakarak videoların otomatik oynatılmasına da karar verecek. Örnek verecek olursak, sessiz videolar ya da sesi kapatılmış videolar veya daha önce tıkladığınız videolar otomatik oynayabilecek. Ama yeni bir video sesliyse otomatik oynatılmasına izin verilmeyecek. Mobil versiyonda ise ana ekrana eklediğiniz web sitelerindeki videolar otomatik olarak oynayabilecek.

Chrome 66 ile birlikte uzantı ve uygulamaların neden olduğu çökmeler için de önlem alınmaya çalışılıyor. Çökme durumunda uygulama ya da uzantı ile ilgili bilgi verilecek. Belki açıklama yapılmamış ama uygulamaya da bilgi gönderilebilir. Siz uygulamanın ya da uzantının ne olduğunuı görüp kaldırmaya silmeye ya da Chrome ile kullanamaya karar verebileceksiniz.