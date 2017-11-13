Chrome 64 Güncellemesi Daha Güvenli Gezinme Sunacak

Chrome tarayıcılar arasında en iyisi denebilir. Bu güvenli ve hızlı olmasıyla alakalı diyebiliriz. Yakın zaman içinde 3 parçada gelecek bir güncelleme ile Chrome daha iyi hale gelecek. İşte o güncelleme detayları.

Bir internet sitesinde gezinirken birdenbire karşınıza yeni bir internet sitesi açılabilir. Ya da sitenin herhangi bir yerinde birden bire reklam görünebilir. Bu rahatsız edici durumdan artık Chrome sayesinde kurtulabilirsiniz. Chrome yeni sürümüyle pop up denilen bu reklamları yeni site açan sahte linkleri ve diger rahatsız edici reklamları engelleyecek.

Özellikle film ve dizi sitelerinde yer alan bu tür reklamları Chrome 64 engelleyebilecek mi? Hep beraber güncelleme geldikten sonra Chrome’un temiz internet için ne kadar başarılı olduğunu göreceğiz.