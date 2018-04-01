ChatWatch Nedir?

Yavaş yavaş gizlimiz saklımız kalmıyor. WhatsApp kullananlar bilir. Ayar kısmında son görülmeyi kapattığınız zaman rehberinizdeki herhangi bir kişi ne zaman WhatsApp ‘a baktığınız mesajını görüp görmediğinizi bilemiyor. Ama öyle bir uygulama yapıldı ki WhatsApp ‘ın bu gizlilik ayarı ortadan kalkıyor.

ChatWatch isimli uygulama WhatsApp kullanan arkadaşlarınızın durumu gizli olsa bile onları takip ediyor. Ne zaman WhatsApp açmış görebiliyor. Elbette ilk etapta bunun için sizden 24 saatlik bir zaman istiyor.

Uygulamanın en tehlikeli özelliklerinden birisi de seçtiğiniz iki numaranın birbiriyle etkileşime olup olmadığını cüzi bir miktar karşılığı sizlere söylüyor.

Buna açıkça bir güvenlik açığı denebilir. Bu uygulama ve benzerleri için WhatsApp bir önlem alacak mı merak ediyoruz.