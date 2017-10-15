Çerçevesiz Ekran Prototipi Şaşıracaksınız

Son zamanlarda çıkan telefonlara bir bakın. Ekran Kasa oranı durumunda gozle görülür bir artış var. Kasa boyutu düşerken ekran maksimuma çıkarılmaya çalışılıyor. Bu son trend bazı standartlardan vazgeçemeyen Apple’ ı bile etkiledi. Sony bile bu oranın ne kadar önemli olduğunu bu sene anladı. Xiaomi Mi Mix ‘in öncüsü olduğu bu akıma yakinda yeni bir telefon katılacak ama bu cihaz standartların çok üstünde olacak.

Ekran neredeyse kasasız. Lakin bir sorun var. Bu sorunun olduğunu iPhone X ile canlı bir şekilde görebiliyoruz. Sensörler ve kamera için üst kısımda bir kasa parçası bırakan Apple ilginç bir kasa tanımladı. Peki sensor ve ön kamera için kasa olmadan bir çözüm bulunabilir mi?

Markası henüz sızmayan bu modelde kamera için ekranı aşağı kaldırıyorsunuz. Kameralar ortaya çıkıyor. Bir nevi kızaklı telefon misali.

Peki kamera ekranın arkasına yerlestirilemez mi? Ekranı kaldırmadan ekranın arkasından yani camın arkasından görüntü almak mümkün değil mi? Bende bunu merak ediyor bu yeni telefon hakkında görüşlerinizi soruyorum.