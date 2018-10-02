Cep Telefonu Faturaları Ucuzlayabilir

Ucuzlayabilir dedim çünkü Operatörler bünyesi değişikliği birebir uygulamayabilir ya da uygulasa da siz de bir değişiklik olmayabilir, bu nedenle muğlak yazmak daha iyi ama bilgi vermemiz de şart. Btk açıkladı. Konuşma dakika ücretleri düşüyor.

Yeni nesil bilmiyor çünkü onlar zaten konuşacaklar dakikaları en baştan bir tarifeye tabi olarak satın almış oluyor. Ama bir tarifeye tabi olmayanlar ya da tarifesi sürekli bitenler, bu haber sizi ilgilendiriyor.

Btk’dan yapılan açıklamaya göre 90 kuruş olan 1 dakikalık konuşma ücretleri 56.7 kuruşa düşüyor. SMS ücretleri ise 40.75 tavan fiyata çekildi. Bu yeni tarife yıl başından itibaren yürürlüğe girecek. Muhtemelen tarife fiyatlarında değişiklik olmayacak ama yine de Operatörler aldığınız tariflerini fiyatlarını değiştirebilir.

Bunun yanında yeni Değişiklikle birlikte Açma kapama ücretleri de düşürüldü. Telefonunuz faturasından ötürü kapatılırsa ödediğiniz açma ücreti tavan fiyat 29.9 tl den 20 tl ye çekildi. Yine yılbaşından sonra yürürlüğe girecek. Bakalım cep telefonu faturalarımızda nr gibi değişiklikler olacak.