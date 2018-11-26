Cep Telefonu Almak İsteyenler Bekleyin Taksitlendirme Değişiyor

Uzun zaman önce bildiğiniz gibi ilgili kanunda bir değişikliğe gidilerek cep telefonu almak için kredi kartı kullanacaksanız taksit kaldırıldı. Daha sonra telefon satıcıları ilginç yöntemler geliştirdi. Hediye kuponlarını taksitle satmaktan başlayıp banka kredilerine kadar giden bu yöntemlere de yakın zaman önce sınırlama getirildi ve eğer kredi kullanarak cep telefonu alınacaksa taksit sayısı en fazla 6 olarak sınırlandırıldı. Şimdi bu iş değişiyor.

Değişen kur, artan cep telefonu fiyatları BDDK’yı harakete geçirdi. İnsanların hiç bir şekilde telefon alamayacağı duruma geldiği günümüzde 6 taksit kalkacak ve taksitlendirme en fazla 12’ye çıkacak. Bu sayede insanların tekrar telefon alışverişi yapabilmesi hedefleniyor.

Daha önce insanların taksitlendirme, kredi kartına taksit imkanı gibi bir çok şekilde telefon alabilmesi hatta bir çok insanın gereksiz yere sık sık telefon değiştirip kredi kartının borcunu arttırması ve bu kesimden de bir çok insanın bu borçları ödeyememesi neticesinde kredi kartıyla telefon satışlarında taksitlendirme imkanı geçmişte kaldırılmıştı. Bu yöntem hala olmayacak. Taksitlendirme hat üzerinden yapılan ve banka kredileriyle yapılan cep telefonu satışlarında geçerli olacak.

Son bir bilgi olarak, 500 tl altında satılan cep telefonları taksit sayısında herhangi bir değişme olmayacak lakin daha yüksek fiyatlı cep telefonlarında taksit imkanı 12’ye çıkarılacak.