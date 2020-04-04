Sonunda telefonlarınızdan da Koronavirüsle ilgili canlı bilgileri tıpkı hava durumuna bakar gibi bakabilirsiniz. Bunun için bir hava durumu uygulamasında geliştirilme yapıldı ve uygulama artık Koronavirüsle ilgili bilgiler veriyor. Bilgileri Dünya Sağlık Örgütünden ve çeşitli resmi ulusal kaynaklardan derliyor. Değişiklikleri anlık ve canlı olarak görebilir ve Koronavirüsle ilgili son bilgileri alabilirsiniz. Hangi bilgileri alabilirsiniz işte listesi;

Mümkün olan ülkelerde, onaylanmış vakalar ve daha fazlası dahil olmak üzere COVID-19 veri ve istatistiklerinin AI destekli, etkileşimli “Olaylar Haritası” (şimdilik çoğunlukla ABD).

Son istatistiklerin yanı sıra zaman içindeki verileri görüntülemek için ülkelere göre trend grafiği.

Etkileşimli haritalama, haberler ve bilgiler (şimdilik başta ABD).

The Weather Channel editör ekibinden corona virüs ile ilgili en son haberler ve videolar.

Mevcut halk sağlığı bilgileri, hasta eğitim materyalleri, kilit sağlık klinikleri ve test merkezlerinin yerleri ve daha fazlası gibi ek detayların mümkün olduğunca eklenmesi bekleniyor.

Şimdilik bölgeler sınırlı olabilir ama bu uygulamaya ülkeleri eklemenin de virüs gibi hızla yayılmasını umuyoruz.

Koronavirüs uygulaması ne işe yarar?

Hava durumuyla birlikte bize sunulan bilgiler ne işimize yarayacak. Her geçen gün virüsle mücadele etmek için geçerli bir yöntem açıklanıyor. Bu tip uygulamalar sayesinde bu bilgilerden ve anlık değişikliklerden haberdar olabilirsiniz. İlk önlem alanlardan olabilirsiniz.

Uygulamaya erişmek isteyenler buraya bakabilirler.