Bütçeyi Kısıtlayın: Bankayı Bozulmadan En İyi Hayatınızı Yaşama Rehberi

Bütçenizin kısıtlı olması hayatınızı en iyi şekilde yaşayamayacağınız anlamına gelmez. Sevdiğiniz şeylerden ödün vermeden tasarruf etmenin birçok yolu vardır. Küçük yaşam tarzı değişikliklerinden paranızın karşılığını en iyi şekilde almanın yollarını bulmaya kadar, bankayı bozmadan en iyi hayatınızı yaşamanıza yardımcı olacak altı ipucu.

Düşük Bütçeyle En İyi Hayatınızı Yaşayabileceğiniz 6 Yol

Mali durumunuzu otomatikleştirin

Mali durumunuzu kontrol altında tutmanın en kolay yollarından biri, ödemelerinizi otomatik hale getirmektir. Tasarruf hesabınıza otomatik transferler kurun, böylece acil bir durumda her zaman bir miktar paranız olur. Otomatik fatura ödemelerini de ayarlayabilirsiniz, böylece bir faturayı ödemeyi unutmak veya ödemeyi geciktirmek konusunda asla endişelenmenize gerek kalmaz. Bu sadece zamandan ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda gecikme ücretlerinden ve finansman ücretlerinden kaçınmanıza da yardımcı olabilir.

Bir bütçe yapın ve ona bağlı kalın

Bu basit gibi görünebilir, ancak bu kadar az insanın gerçekten oturup bir bütçe yapması şaşırtıcı. Paranızın nereye gittiğini bilmiyorsanız, tasarruf etmeniz imkansızdır. Bu nedenle, aylık harcamalarınızın ne olduğunu anlamak için biraz zaman ayırın ve her bir doların nereye gittiğini takip edin. Harcamalarınızı iyi bir şekilde kontrol ettikten sonra, imkanlarınız dahilinde yaşamak için gereken ayarlamaları yapın. O zaman geriye kalan tek şey buna bağlı kalmak!

Evde daha sık yemek yapın

Özellikle haftada birkaç kez yapıyorsanız, dışarıda yemek yemek pahalı olabilir. Paradan tasarruf etmek için evde daha sık yemek yapmayı deneyin. Süslü olmak zorunda değil; ızgara tavuk veya kavrulmuş sebzeler gibi basit yemekler bile lezzetli ve tatmin edici olabilir. Ve evde yemek yapmak genellikle dışarıda yemek yemekten daha az maliyetli olduğundan, tasarruf hesabınızı aradaki farkla doldurabileceksiniz.

Gereksiz harcamaları kısın

Gerçekten bir günlük latteye ihtiyacın var mı? Hiç kullanmadığınız bir spor salonu üyeliğine ne dersiniz? Ya da hiç izlemediğiniz kablolu kanallar? Hayatınızda, karşılığında fazla bir şey sağlamayan banka hesabınızı tüketen herhangi bir harcamanız varsa, onları kesmenin zamanı geldi. Ayrıca, online alışveriş yapmayı seviyorsanız, birçok markanın belirli günlerde özel fırsatlar sunduğu çeşitli festivallerden yararlanabilirsiniz. Örneğin, Huawei bir matebook yılbaşı promosyonu, ihtiyaçlarınıza göre size uygun bir matebook satın alabilirsiniz. Tek tek keşfetmenizi, biraz daha araştırma yapmanızı bekleyen daha birçok aktivite var ve cüzdanınız size teşekkür edecek!

Hendek borcu – sonsuza dek

Kredi kartı borcu taşıyorsanız veya öğrenci kredilerini ödüyorsanız, her ay sadece asgari ödemeleri yaparak boşa para harcıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Borçtan hızlı bir şekilde kurtulmak (ve faiz giderlerinden bir ton tasarruf etmek) için, diğer her şey için minimum ödeme yapmaya devam ederken önce yüksek faizli borcu ödemeye odaklanın. Bu borç bittiğinde, bu ekstra ödemeleri, tamamı ödenene kadar diğer borçlara aktarın ve borçsuz olmanın tadını çıkarın!

Kayıt etmek

En iyi hayatınızı bir bütçeyle yaşamanın en iyi yollarından biri, her ay mümkün olduğu kadar çok para biriktirmektir. Sadece 50 $ veya 100 $ olsa bile, her ay biraz para biriktirmek hızlı bir şekilde toplanabilir ve beklenmedik bir mali acil durumda bir yastığınız olduğunu bilmenin size huzur vermesini sağlar. Bu nedenle, her ay bir kenara ne kadar ayırabileceğinizi hesaplayın ve tasarruf etmeyi bir öncelik haline getirin. Gelecekteki halin sana teşekkür edecek!

Çözüm

Harika bir hayat yaşamak için zengin olmanıza gerek yok, sadece paranız konusunda akıllı olmanız gerekiyor. Bu basit ipuçlarını takip ederek, bankayı bozmadan hayatın sunduğu en iyi şeylerin tadını çıkarabilirsiniz. Öyleyse ne bekliyorsun? Bugün bütçe yapmaya başlayın ve hayatın ne kadar kolay (ve daha eğlenceli!) olabileceğini görün.