Bütçesi Düşük En İyi Orta Segment Telefonlar Listesi

Çok fazla para ayırmak istemiyorsunuz ama performans konusundan da fazla ödün vermek istemiyorsunuz. O halde telefon alırken orta segment telefonlara bakmak zorundasınız. Telefonları performanslarına göre üçe ayırabiliriz. Giriş seviyesi, orta segment ve amiral gemisi. Bunlar elbette fiyat olarakta bir birinden ayrılıyor. Peki hem yükseğe yakın performans almak hem de daha az ödemek için hangi telefonu almalısınız? İşte öneriler;

Antutu orta segment en iyi telefonlar

Antutu, değerlendirmeleriyle telefonlara puan vererek onların en iyi listesini yapıyor. Geçtiğimiz ay verilerini derleyen Antutu orta segment telefonlar için en iyiler listesi yaptı. İşte Antutu’dan en iyi puanı alan orta segment telefonlar.

Listeye göz attığımız zaman en önemli kriterin ram olduğunu görüyoruz. Orta segment bir telefon için bu listede minimum ram 6Gb olarak ortaya çıkmış. Elbette özellikle böyle seçilmemiş. Ram miktarı ne kadar artarsa puan o kadar yükseliyor.

Xiaomi listeyi domine ediyor

Listeden okunabilecek bir diğer bilgi de Xiaomi’nin orta segment modellerinin oldukça iyi olduğu. Xiaomi çok sayıda telefonuyla listeye girmeyi başarmış. Bu açıdan denilebilir ki orta segment bir Xiaomi telefon sizi üzmeyecektir. Peki bütçe sıkıntı değil diyenler için geçtiğimiz ayın en iyi telefonları hangileri?