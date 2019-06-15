Bulut Oyun Platformu Google Stadia İçin İnternet Hızınız Yeterli Mi? Ölçün

Google Stadia, kısa süre içinde önmeli gelişmelerle karşımıza çıkan bulut oyun platformu, bu sene içerisinde piyasada olacak. Ama ilk olarak oyunlara erişilebilecek ülkeler arasında Türkiye yok. Bunu belirterek başladıktan sonra ekleyelim ki yakın zaman içinde ülkemizde bu ülkeler arasına dahil edilecektir.

Bu servis için en önemli husulardan birisi elbette internet hızı. Oyun oynayabilmeniz için oyunun kalitesine göre mimimum bir internet hızı gereksinimi var. Peki sizin ki yeterli olacak mı?

https://projectstream.google.com/speedtest bu sayfadan internet hızınızı kontrol edebileceksiniz ama ülkemiz için hizmet açıldığı zaman. Şimdilik kendi belirledikleri ülkelerde kullanılabilen hizmet internet hızının yeterli olup olmadığını ve ayrıca hangi kalitede oyun oynayabileceğinizi gösteriyor.

Ücretsiz abonelik 2020 yılında gelecek ve bu aboneliği kullanmak isteyenler zaten yüksek kalitede oyun oynayamayacak. Bu açıdan internet hızınızı da çok fazla dert etmenize gerek kalmayacak.

Google Stadia’nın 10Mbps mimimum hıza ihtiyaç duyduğunuz daha yüksek çözünürlükler için 25 – 30mbps hız gerektirdiğini hatırlatalım.