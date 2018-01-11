Boy Kisalığına Çözüm

Bazı insanların takıntı haline getirdiği kısa boy sorunu belki pahalı da olsa çözülebilir ama haberimiz bunun üzerine kurulu değil. Uzayda biraz vakit geçiren Japon Astronot son ölçümlerde 9 santim uzadığını farketti ve dönüşte koltuğa nasıl sığacağı konusunda endişeleri var.

“Herkese günaydın. Önemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra değişimleri görmek için vücut ölçümlerimiz yapıldı ve bu sürede sanki bir bitki gibi yaklaşık 9 santimetre uzamışım.”

“Haziranda Dünya’ya dönerken Soyuz uzay aracının koltuğuna sığıp sığmama konusunda endişeliyim.”

Durumun bilimsel açıklaması var. Yerçekimi olmadığından omurlarınızda baskı yok. Bu nedenle de omurga uzayabiliyor ya da genişleyebiliyor. Bu durum birgün kısa boy sorununa pahalı bir çözüm olabilir. Zira insanların Mars’ı ziyaret etmeleri için de bir program olduğunu biliyoruz.