Tatil dendiğinde kuşkusuz akla gelen ilk yerlerden biri de Bodrum oluyor. Sadece yerli değil yabancı turistlerin de büyük bir ilgi gösterdiği Bodrum’da gezebileceğiniz ve gayet keyifli bir şekilde zaman geçirebileceğiniz çok sayıda yer bulunuyor. İşte bu nedenle gezmek için ne kadar zaman ayırırsanız ayırın, size yetmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Peki, Bodrum’da nereleri gezmeli, nerede kalmalı? İşte öneriler…

Bodrum Kalesi

İnşa yılının 1522 olması ve aynı zamanda Bodrum’un sembolü haline gelmesi, listemizde ilk sırayı Bodrum Kalesi’ne ayırmamızı sağladı. İki limanın arasına inşa edilen ve günümüze dek kalmayı başaran bu tarihi yapıyı mutlaka görmelisiniz. Muhteşem Bodrum manzaralarına tanıklık etmenizi de sağlayacak. Bu arada kalenin günümüzde arkeoloji müzesi olarak kullanıldığını da bilmeyenler için aktaralım.

Halikarnas Mozolesi

Halikarnas Mozolesi’ni neden görmeniz gerektiği konusunda çok fazla söz söylemeye gerek yok çünkü dünyanın 7 harikasından biri! Antik dönemden, Yunan ve Mısır mimarisinden bazı izler de taşıyan bu anıt mezar açık hava müzesi olarak sergileniyor ve dilediğiniz zaman görebilirsiniz. Bambaşka bir atmosfere sahip olduğunu da şimdiden belirtelim.

Zeki Müren Sanat Galerisi

Zeki Müren hayranlarının sıklıkla ziyaret ettiği bu galeri aslında Zeki Müren’in evi ve son günlerini de bu evde geçirdiği biliniyor. Evde Müren’in sahne kostümlerini ve aynı zamanda kişisel eşyalarını da görebilirsiniz.

Antik Tiyatro

Klasik çağdan bugüne kadar kalmayı başaran Antik Tiyatro, günümüzde halen çeşitli festivallerin ve konserlerin düzenlendiği bir mekan olmasıyla da ön plana çıkıyor. Şansınız varsa gittiğiniz dönemde bir festivale ya da konsere de denk gelebilirsiniz.

Barlar Sokağı

Yine Bodrum ile özdeşleşmiş olan Barlar Sokağı hayatın çok hızlı aktığı cıvıl cıvıl bir atmosfere sahip! Bodrum’un gece hayatını keşfetmek isteyenler rotasını hemen bu sokağa çeviriyor.

Bodrum’da Nerede Kalınır?

Elbette Bodrum otelleri sizi büyük bir keyifle ağırlayacaktır. Çok sayıda otelin hizmet sunduğu bu beldede kendinize uygun bir konaklama adresi bulmak için Tatil Sepeti internet sitesine tıklayabilirsiniz. Bu sayede otelleri gecelik kişi başı konaklama ücreti ile birlikte görebilir ve hatta dilerseniz rezervasyonunuzu da yaptırabilirsiniz.