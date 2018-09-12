Blogger’a Yazar Nasıl Eklenir?

Blogger, dünyanın en çok kullanılan ücretsiz blog servisidir. Neredeyse her amaç için kullanılabilir. Alan adı alarak ekleyebilir özel sitenizi de oluşturabilirsiniz. Ücretsiz sunulan bu servis oldukça popüler. Siz de Blogger üzerinden site açarak yazmaya başlamak istiyorsanız bu yazıda sizlere bir grup olarak Blogger’da nasıl yazabileceğinizi daha doğrusu Blogger sitenize yazar nasıl ekleyeceğinizi anlatacağız.

Blogger.com sitenize gidin.

Ayarlar satırına tıklayın.

Karşınıza çıkan ilk sayfada alt kısımlarda İzinler satırında Blog Yazarları satırında istediğiniz daveti yapabilirsiniz.

+Yazar Ekle bağlantısına tıklayın.

Karşınıza çıkan kutucuğa yazar olmasını istediğiniz kişilerin Google hesaplarına bağlı mail adreslerini girin.

Bu işlemle birlikte bu mail adreslerine davet gidecektir. Davet kabul edildiği zaman o kişi Blogger sitenize eklenecektir. Bu aşamadan sonra aynı yerden bu kişinin sitedeki görevini ve izinlerini de düzenleyebilirsiniz. Örneğin yönetici ya da yazar şeklinde belirleyebilirsiniz. Yönetici herşeye erişime sahip olabilirken yazar sadece yazı girme iznine sahiptir.