Blog yazısını yayınlamak, modern web pazarlamasında maceranın başlaması anlamına gelmektedir. Her yazının işe yaramasını engelleyen en önemli durum ise her gün yayınlanan çok fazla içeriğin olmasıdır. “Eğer yazarsan kesin gelirler” şeklinde bir yaklaşım artık pek geçerli değildir.

Bu durumun işe yaraması için yazıyı yazan tek kişi siz olmalısınız. Herkesin bir şeyler yazdığı ortamda insanlar gürültüden rahatsız olacaklardır. En kısa süre içerisinde onlara istediklerini sunabilecek bir teklifle karşılaşmaya çalışacaklardır. Bu gerçekleştiği zaman diğer teklifler önemini yitirecektir.

Oldukça karamsar olan bu senaryodan anlamanı gereken en net şey yazdığınız yazıları tanıtmak zorunda olmanızdır. Buna kesinlikle ihtiyacınız vardır. Yazılarınızı tanıtmak ve onları daha fazla insana ulaştırmak için kullanabileceğiniz birden fazla yöntem vardır. Bunlardan en basit olanları sizin için bir araya getirdim.

1. Başlıca Sosyal Medya Sitelerinde Paylaşın

Bunun çok açık olduğunu söyleyebilirim. Her sosyal medya sitesi için ayrı ayrı öneride bulunmayacağım. Bunun hepsi için geçerli olduğunu bilmelisiniz. Ancak genel tavsiyem, tanıtımınızı gerçekten kullandığınız ağlarla sınırlandırmaktır.

Hemen bir içerik parçasını tanıtmak için bir hesap açmaya çalışmanın bir anlamı yoktur. Bu işe yarayacak bir şey değildir. Çünkü yerleşik bir hedef kitlesine sahip olmanız söz konusu olmayacaktır. İçerik pazarlaması için sosyal medyayı kullanabilmeniz için önce onları büyütmeniz gerekmektedir.

Genel olarak, en azından Facebook ve Twitter‘da olmak isteyeceksiniz. Belki bir süre Pinterest‘e yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Yüksek hedefleme oranları çok cazip olsa bile Instagram herkes tarafından kullanılabilecek bir yer değildir. Kitlenizin nerede olduğunu bulmalı ve onların olduğu yerlerde olmalısınız.

2. E-posta İçeriği Özetlerine Dahil Edin

E-posta pazarlaması gerçekleştirirken birden fazla posta listesine sahip olmanız gerekmektedir. Yeni kullanıcı karşılama zincirine, devam eden aylık bültene, satış amaçlı iletilere vb. sahip olmalısınız. Ayrıca, öncelikle gönderdiğiniz içeriği kapsayan ama aynı zamanda web ortamındaki kayda değer içerikleri içeren bir şablon oluşturmalısınız.

E-posta listesini büyüttükçe e-postaları sadece kendi yazılarınızı tanıtmak için kullanabilirsiniz. Diğer yazıları tanıtmak için alan satışı yapabilir, fenomenlerin gönderilerini tanıtmak, iyi niyetlerini kazanmak ve karşılığında yazılarınızı paylaşmalarını sağlamak için bu alanları kullanabilirsiniz.

3. Potansiyel Fenomenlere Ulaşın

Fenomenlerin tanıtım konusunda çok etkili olduklarını unutmamalısınız. Fenomenler vasıtasıyla tanıtım yapmak yazılarınızı pazarlamak için harika bir yoldur. Çünkü yayınınızı paylaşan bir kişi, içeriğinizi paylaşan sıradan bir ziyaretçiden çok daha değerlidir. Bunun sebebi ise etki alanının geniş olmasıdır.

Bunun paylaşım yapan ziyaretçilerin değerli olmadığı anlamına gelmediğini bilmelisiniz. Sonuçta onlar sayesinde sosyal kanıt elde etmeniz mümkün olacaktır. Sadece fenomenlerin daha fazla erişim elde etmenize yardımcı olabilecek güçleri vardır.

4. En İyiler Listelerini Oluşturan Kişilere Ulaşın

Her sektör içerisinde bunlardan vardır. Haftalık veya aylık olarak içerikleri toplayan blog sahipleri en iyiler şeklinde çeşitli listeler paylaşmaktadırlar. Bunun harika bir pazarlama stratejisi olduğunu unutmamalısınız. Çünkü kendileri herhangi bir şekilde içerik oluşturmak zorunda kalmazlar.

Bu tür insanlar sizin sahip olduğunuz blog veya sizin hakkınızda çok fazla bir şey bilmiyorlarsa sizi içeriklerine dahil etmeyi tercih etmeyeceklerdir. Bu yayınları yapan blog sahiplerini saptamak, onların nasıl bilgilerden yararlandıklarını bulmak ve yayınladığınız yayınlarınızı onlara ulaştırmak sizin görevinizdir.

5. Eski İçeriğe Link Ekleyin

Pek çok insan, yazdıkları yazının bir ay sonra etkisini yitirdiğini düşünme eğilimindedir. Tanıtım döngüsü sonra erdiğinde trafik azalmaktadır. Ayrıca artık bilgi pek yeni değildir. Bu nedenle her zaman geçerli içerik oluşturmak oldukça değerlidir. Çünkü bu içerikler aylarca ve hatta yıllarca etki göstermeye devam etmektedirler.

İşin püf noktası, aslında yazdığınız yazıların kaybolmasına izin vermek zorunda değilsiniz. Onları düzeltebilir, genişletebilir, güncellemeye çalışabilir ve en önemlisi eski yazılarınıza daha yeni yazılardan linkler verebilirsiniz. Bu şekilde, eski içeriğe yeni içerikten ziyaretçiler gönderebilirsiniz. Elbette, her zaman alakalı olduklarından emin olmalısınız.

6. Benzer İçerikteki Bozuk Linkleri Arayın

Bozuk link bulup yerlerine çalışanları koymak işe yarayan harika bir küçük stratejidir. Site yöneticileri sitelerindeki linklerin bozulmasını sevmez. Çünkü bu kötü bir izlenim bırakacaktır. Yapabileceğiniz şey, eskiden var olan ama taşındığı veya silindiği için artık var olmayan içerikleri aramaktır. Bu içerik parçalarını bulduğunuzda söz konusu içeriğe link veren siteleri arayın.

Bu tür linkler bulduğunuz yapmanız gereken ilk şey, gerçekten bozuk olduklarından ve yeniden yönlendirilmemiş olduklarından emin olmaktır. Linkler bozuksa site yöneticisine mesaj göndermeli, linklerin bozuk olduğunu belirtmeli ve yerlerine koyabileceğiniz yüksek kaliteli içeriğe sahip olduğunuzu bildirmelisiniz. Bu tür girişimlerin çoğunda linkleri değiştirmeyi kabul edeceklerdir.

7. Kötü Ama Benzer İçeriğe Giden Linkleri Arayın

Bu bir öncekine benzer bir yöntemdir ancak bozuk link aramak gibi bir amacınız yoktur. Burada amacınız kötü içerik aramaktır. Sık sık kötü olan kaynaklara link veren blog sahipleri ile karşılaşırsınız. Bunlar o sırada buldukları tek kaynağı kullanma yoluna gitmiş insanlardır.

Sizin yapmanız gereken daha kaliteli bir içeriğe sahip olduğunuzu ve linkleri değiştirip değiştiremeyecek olduklarını onlara sormaktır. Amacınız linklerinizi belirli yerlere gönderirken zaten var olan içeriklerden destek almaktır. Bu sayede yazılarınızın tanıtımını gerçekleştirebilirsiniz.

8. Eski Ama Benzer İçeriğe Giden Linkleri Arayın

Aynı şekilde uygulanabilecek bir diğer yöntem ise kötü içerik veya bozuk link aramak yerine eski içeriklere odaklanmaktır. Eski içeriklerin genel olarak daha fazla otorite sahip olması gibi bir gerçekle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ancak bunların bazılarında güncelliğini yitirmiş bilgiler yer alabilecektir.

Genellikle web ortamında bu şekilde yer alan pek çok farklı içerik bulabilirsiniz. Sizin yapmaya çalıştığınız şey ise konuları çok dar bir şekilde ele almış olan blog yazılarının yerine daha güncel ve daha geniş kapsamlı olan kendi blog yazılarınızın kullanılmasını sağlamaktır.

9. Alıntılanan Kaynakları Bildirin

Blog yazınızda bir kaynak yazıdan bahsettiğiniz zaman yayını yapan kişiden bir pay alma fırsatı elde edersiniz. Onların içeriklerini belirgin bir şekilde alıntılama yoluna gidiyorsanız size geri dönüş yapma olasılıkları bir o kadar fazla olacaktır.

Bu yöntemin birkaç püf noktası vardır. Birincisi, alıntı yaptığınız yazının büyük ve geniş kapsamlı bir rehber olması durumunda çok fazla sayıda linke sahip olma ihtimali çok yüksektir. Bu tür yazıların pek linke ihtiyaçları yoktur. Ancak siz daha küçük blog yazarlarının yazılarına link vermeniz durumunda onlardan geri dönüş elde etme ihtimaliniz artış gösterecektir.

Aynı blog sahibine sürekli olarak ulaşarak bir şeyleri başarma şansınız yoktur. İlk kez onun yazısından yararlandığınız ve ona bunu belirttiğiniz zaman karşılık alabilirsiniz. Bunu ikinci kez yaptığınızda çaresiz durumda olduğunuzu belli etmiş olursunuz. Üçüncü kez yaparsanız artık herhangi bir fayda sağlamanız mümkün olmayacaktır.

10. Videoya Dönüştürün

Blog yazısı okuyanlar ile video izleyen kişiler arasında çok ciddi farklılıklar vardır. Bu iki grup arasında herhangi bir şekilde uyuşmazlık yoktur. Derin ve ayrıntılı bir blog yazısı alıp bir videoya dönüştürürseniz bu videoyu daha fazla izleyici varlığı için YouTube, Facebook ve Vimeo gibi sitelere yükleyebilirsiniz.

Bunu yaptığınız zaman içeriğinizi bir blog yazısından ziyade alternatif bir biçimde sunmuş olursunuz. Bu şekilde kullanabileceğiniz daha pek çok farklı yöntem söz konusudur. Hangisini tercih etmeniz gerektiği ise hedef kitlenizi araştırdıktan sonra sizin tercihinize bağlı olacaktır.

11. Sunuma Dönüştürün

Blog yazısını bir sunuma dönüştürmeyi düşünebilirsiniz. Burada sunum olarak belirtilen şey bir PowerPoint sunumudur. Gerçekten yapacağınız şey ise oluşturduğunuz sunumu Slideshare gibi bir ortamda paylaşmaktır. Alternatif olarak onu WordPress ile güçlendirilmiş sitenizde paylaşabilirsiniz.

Blog yazınız böyle bir durumda daha farklı bir görünüm ve etkileşim kazanabilecektir. Bunun için yazınızı yeniden biçimlendirmeyi düşünebilirsiniz. Sunumu oluştururken madde işaretleri gibi çeşitli imkânlardan en iyi şekilde faydalanmalı ve onu farklı ortamlarda paylaşılabilir hale getirmelisiniz.

12. İnfografike Dönüştürün

İnfografiklerin çok işe yaradığını söylemek mümkündür. Ancak burada blog yazınızın durumunu düşünmek zorundasınız. Çünkü infografiğin güç katabileceği bir blog yazısına dikkat etmeniz gerekmektedir. Sonuç almak istiyorsanız A noktasından B noktasına kadar ilerleme gerçekleştirmenize ihtiyaç vardır.

Sadece gerçekleri paylaşıyorsanız bu durumda gerçeklere bağlı bazı analizlere sahip olmalısınız. Grafik tasarımı da oldukça gerekli bir durumdur. Ancak bunu herhangi bir şekilde serbest çalışan birine yaptırabilirsiniz. Şunu unutmamalısınız, verileriniz zayıf ise çok kaliteli bir grafik tasarım ile dahi onları etkili kılma şansınız yoktur.

13. Sosyal Gruplarla Paylaşın

Sosyal medyada topluluk oluşturmanın en önemli yanlarından birisi gruplara katılmaktır. Facebook ve LinkedIn gibi sitelerdeki gruplar kullanıcının ortak bir ilgi alanı etrafında dönme eğilimindedirler. Bu gruplara katıldığınız zaman tanıtım yapma fırsatı elde edersiniz.

Gruplara katıldığınız zaman topluluğun saygın bir üyesi olmaya çalışırsınız. Bu, içeriğinizi yalnızca tanıtım amacıyla paylaşmamanız anlamına gelmektedir. Bunun yerine içeriğinizi tartışmanın bir parçası haline getirmeli veya var olan tartışmada yazdığınız blog yazısını bir açıklayıcı kaynak olarak kullanmalısınız.

14. Büyük PPC Yöntemlerini Kullanın

Pazarlama çalışmalarınıza biraz zaman harcayabilirsiniz. PPC, Facebook ve Google üzerinden en ideal şekilde verim alabilmenin en geçerli yollarından birisidir. Facebook, hedefi iyi belirlenmiş ve alakalı kitleyi kapsamaktadır ancak erişim olanağı Facebook’un kendisi ile sınırlıdır.

Google, web ortamını büyük ölçüde kapsamaktadır. Ancak hedefleme yapma durumu çok daha azdır. Bununla birlikte internet üzerinde nispeten daha ucuz maliyetle varlık sağlamanız konusunda size yardımcı olmaktadır. Bu tür PPC kampanyalarını kullanmayı deneyerek biraz varlığınızı güçlendirmeyi düşünebilirsiniz.

15. İçerik Paylaşım Ağlarına Ulaşın

Web ortamında çeşitli içerik paylaşım ağları vardır. Bu ağları bulmak çok kolay değildir. Özellikle bulunduğunuz sektör söz konusu olduğunda çok farklı seçeneklere sahip olamayabilirsiniz. Bu nedenle çok iyi araştırma yapmak için çaba göstermelisiniz.

Dünyadaki en iyi içerik paylaşım ağlarından birisi Outbrain ve bir diğeri ise Alltop adını taşıyan sitedir. Büyük reklam sitelerinin büyük bir kısmı öne çıkarılan kısmında yer alabilmek için bu adresleri kullanmaktadırlar. Öte yandan bunun bir tür PPC yaklaşımı olduğunu ve ödeme yapmak zorunda kalabileceğinizi unutmamalısınız.

16. Trafik Satın Alın

Trafik satın alma konusunda birçok farklı kaynaktan ve platformlardan yararlanabilirsiniz. Burada en önemli olan durum aldığınız trafiğin türüdür. Bunun farkında olduğunuz sürece trafik satın alma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız.

Trafik satın almak her ne kadar çok önerilen bir şey olmasa bile yazdığınız yazıyı başkalarına ulaştırmak istiyorsanız deneyebileceğiniz bir yöntemdir. Bu yöntemde dikkat etmeniz gereken durum ise trafiğin botlardan ziyade gerçek insanlardan oluştuğundan emin olmaktır.

17. İlgili Kaynaklarda Yer Almaya Çalışın

Sahibi olduğunuz blog hangi konuyla ilgiliyse ona benzer forumlarda yer almaya çalışmalısınız. Ancak bunu yaparken çok dikkatli olmanız gerekmektedir. Çünkü bu tür kaynakları pazarlama için kullandığınız ortaya çıkarsa sonsuza dek siteden uzaklaştırılmanız söz konusu olabilecektir.

Bazı forumlarda çok fazla trafik bulamayabilirsiniz. Bazıları ise trafik konusunda ihtiyacınız olan hemen hemen her şeyi karşılayabilecek kadar güçlü olabilirler. Tek dikkat etmeniz gereken blog yazılarınızı doğru forum kategorilerinde paylaşmaktır.

18. Sosyal İmleme Sitelerini Kullanın

Kendi alanınızda sosyal imleme siteleri bulmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Bu durumda bu yöntemi kullanma şansınız pek olmayacaktır. Ancak bulunduğun sektöre yönelik sosyal imleme siteleri bulmayı başarırsanız onları mutlaka kullanmaya çalışmalısınız.

Genel olarak daha teknik ve teknolojik konularda bu tür sosyal imleme sitelerini bulmak daha kolaydır. Örneğin, WordPress için ManageWP gibi adres vardır. WordPress üzerine yoğunlaşan bir blog sahibi olduğunuz zaman bu siteden faydalanmayı düşünebilirsiniz.

19. Ziyaretçi Yazarlık Yapın

Ziyaretçi yazarlığın çok uzun bir geçmişi vardır. Ancak bu günlerde site yöneticileri doğru şekilde yapıldığında çok geçerli bir strateji olduğunu kabul etmektedirler. Çoğu kişi, yalnızca yeni ürünler ve e-kitaplar gibi üst düzey içeriği tanıtmak için ziyaretçi yazarlıktan faydalanmaya çalışmaktadırlar.

Ancak, genel blog yazısı tanıtımı için de ziyaretçi yazarlığı kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken konuyla ilgili bir şeyler yazmak ve bu yazı üzerinden tanıtmaya çalıştığınız yazıya link vermektedir. Bu bir yasal bir şekilde link elde etmek anlamına gelecektir. Çünkü alakalı bir kaynak, blog sahibinin uygulamak istediği filtrelerin doğal olarak gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir.

20. Link Değerlendirmesi Yapın

Daha önce belirtmiş olduğum toplu bir biçimde içerikleri içeren paylaşımları aklınıza getirmelisiniz. Bu tür paylaşımlarda yer alabilmek için blog yazılarınızın söz konusu yazarlara ulaşabilmesini sağlamanız gerekmektedir. Bunun için link değerlendirmeleri yapmalı ve onların oluşturduğu içeriklere katkı yapmaya çalışmalısınız.

Yapmanız gereken sadece toplanan içerikler arasında size ait blog yazısının olup olmadığını kontrol etmektir. Bu tür bir durum söz konusu değilse link değerlendirmesi yaparak onların paylaştıkları içerikler hakkında çeşitli yorumlar paylaşabilirsiniz. Böylece bir sonraki paylaşımda yerinizi garantiye almış olursunuz.

21. Diğer Blog Yazarlarından Alıntı Yapın

Bu, blog yazarlarının çalışmanızı paylaşmalarını sağlamanın bir başka yoludur. Onlardan çeşitli alıntılar alabilir ve yayınınıza ekleyebilirsiniz. Bunu yaparak topluluklar arasında işbirliğini teşvik etmiş olursunuz. Bu sayede erişim ağınızı genişletmiş olursunuz.

Diğer blog yazarlarından alıntı yaptığınız zaman yüksek kaliteli bir kaynaktan uzman tavsiyesi almış olursunuz. Söz konusu blog yazarı kendi uzmanlık alanı dahilinde kendisinden bahsedilmesinden hoşnut olacağı için yerleşim bir tanıtım yapmış olursunuz. Bu benzer tanıtımın sizin için gerçekleştirilebileceği anlamına gelmektedir.

22. Sosyal Medya Otomasyonları Kullanın

Sosyal medya otomasyonları doğal bir biçimde sizi diğer blog yazarlarıyla etkileşimli hale getirecektir. Çeşitli konularda onlarla tartışabilecek ve bir araçtan en iyi şekilde faydalanma konusunda neler yapabileceğinizi öğrenebileceksiniz. Bu tür fırsatları değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.

Bunların doğrudan sosyal platformlar olmadıklarını bilmelisiniz. Bunlar paylaşım ve erişim konusunda size yardımcı olan araçlardır. Çoğunun kullanıcısı içerik oluşturucular, pazarlamacılar ve fenomenlerdir. Hangileriyle etkileşim kurmak istiyorsanız onların bulunduğu alanlarda yer almaya çalışmalısınız.

23. İçerik Üretiminde İşbirliği Yapın

Bu aslında alıntı isteme ile benzer bir yaklaşımdır. Ancak işleri bir adım daha ileri götürmek anlamına gelmektedir. Karşındaki blog sahibinden içeriklerine bir bütün olarak küçük katkı yapmasını istemek yerine yüksek kaliteli bir içerik parçası oluşturmak için bir ortaklık istemelisiniz.

Bu, yalnızca başka bir kaynaktan elde edebileceğiniz veriler söz konusu olduğunda denemeniz gereken bir yöntemdir. Bir yazı oluştururken kendi bilgilerinizi ortaya koyarken aynı zamanda diğer blog yazarının verilerinin işin içine gireceğini unutmamanız gerekmektedir.

24. Özel Üyelik Ağı Oluşturun

Bu, hedef kitlenizin belirli bir alt kümesine hitap edecek şekilde tasarlanan içerik oluşturmayı ve tanıtmayı içeren ilginç bir tekniktir. Çünkü onları sitenize üye olmaları için ikna etmeniz gerekmektedir. Teşvik olmadığı sürece bu yöntemin işe yarama olasılığı oldukça zordur.

Bu yöntemde içeriğe erişmeleri için onları üye olmaya teşvik edersiniz. Ardından üyeliğin yararlılığını taahhüt ederek içeriği tanıtmanız konusunda size yardımcı olmalarını sağlayabilirsiniz. Özel üyelik ağının avantajları iyi olsa bile uygulamak için çok kararlı bir içerik politikasının gerekli olduğunu unutmamalısınız.

25. İçerik Beslemelerini Kullanın

İçerik beslemeleri her zaman işe yarayan bir yöntem değildir. Bu nedenle önerilerimin en son kısmında buna yer vermeyi düşündüğüm. İçerik beslemelerini kullanmak demek Google’ın standartlarına karşı koymak anlamına gelmektedir. Çünkü bu yöntemde yazdığınız yazıyı birden fazla kaynakta aynı şekilde paylaşmanız gerekmektedir.

Burada asıl sorun içerik beslemesi olarak kullanılan birçok sitenin sizden daha yüksek bir sıralamada yer alabilecek olmasıdır. Yazılarınızı içerik beslemelerine eklemeyi düşünüyorsanız çok dikkatli olmalısınız. Özellikle bunun size gerçekten fayda sağlayacağından emin olmalısınız.

Sonuç

Blog yazınızı yayına aldıktan sonra ziyaretçi çekmesini istiyorsanız onu mutlaka tanıtmanız gerekmektedir. Bunun için ilk başvuracağınız yer elbette sosyal medya gibi çok fazla insanın yer aldığı platformlar olabilecektir. Ancak bunun dışında farklı seçeneklerin her zaman var olduğunu unutmamalısınız.

Özellikle diğer blog yazarlarıyla birlikte gerçekleştirecek olduğunuz çalışmalarla blog yazılarınızı çok daha fazla kişiye ulaştırabilirsiniz. Tek yapmanız gereken değer katarak değer kazanmayı göze almaktır. Sadece değer kazanmayı düşünerek hareket ederseniz başarısız olursunuz.

Not: Bu yazı https://www.timurdemir.com.tr/ blogunun yazarı Timur Demir tarafından yazılmıştır.