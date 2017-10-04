Adım Adım Blog Sitesi Nasıl Açılır?

Günümüzde teknoloji ve internetin gelişmesi ile birlikte blog yazarlığı büyük bir ivme kazanmıştır. Gezi, teknoloji, iş dünyası, yemek tarifleri, çocuk bakımı, moda, müzik, doğa ve spor faaliyetleri gibi pek çok alanda blog sitesi yayınlanmaktadır.

Blog yazarları, uzmanı oldukları ya da ilgi duydukları konular hakkında tecrübelerini ve tavsiyelerini blog sitesi açarak paylaşmaktadır. Günümüzde blog yazarları, blogger olarak adlandırılmaktadır.

Siz de ilgi duyduğunuz ya da uzmanı olduğunuz bir konuda blog yazısı yazarak, tecrübelerinizi hedef kitlenize aktarabilirsiniz.

Blog Sitesi Kurmak Size Neler Kazandırır?

Blog sitesi kurarak işinize ya da kişisel çalışmalarınıza büyük katkı sağlayabilir, hobileriniz ile ilgili yazacağınız blog yazıları ile binlerce kişiye ilham kaynağı olabilir ve blog yazarlığı ile para kazanabilirsiniz.

İşiniz ile ilgili yazacağınız blog yazıları ile sunmuş olduğunuz ürün ya da hizmetleri hedef kitlenize daha kolay ve etkili bir şekilde ulaştırabilirsiniz.

İş hayatınızdaki tecrübelerinizi okuyucularınızla paylaşabilirsiniz.

Eğer bir gezginseniz, seyahatlerinizde yaşadığınız deneyimleri bir blog sitesi ile insanlara aktarabilir, yapmak istedikleri seyahatlerde onlara rehberlik edebilirsiniz.

Bir oyun tutkunuysan, oyunlar hakkında video içerikler üretebilir, oyunlar hakkında ipuçları veren içerikler oluşturabilirsiniz.

Mutfakta çok iyiyim diyorsanız eğer, en yeni ve lezzetli tariflerinizi blog sitenizde yayınlayıp, hiç tanımadığınız binlerce kişinin damağında eşsiz tatlar bırakabilirsiniz.

Moda ile ilgili yazacağınız blog yazılarla yeni moda trendleri hakkında fikirler sunabilirsiniz.

Blog sitenizi 4 adımda yayına alabilir, içeriklerinizi yayınlamaya başlayabilirsiniz.

Domain Kaydetmek

Hosting Satın Almak

Otomatik WordPress Kurulumu

İçerik Oluşturmak ve Yayınlamak

Aşağıdaki adımları takip ederek, hayalinizdeki blog sitesini kurabilir, yazılarınızı binlerce kişiye aktarabilirsiniz.

Blog Sitesi Kurmak İçin İlk Adım Domain Kaydetmek ve Hosting Almak

Blog sitesi açmak için yapacağınız ilk işlem bir domain kaydetmek ve hosting satın almaktır. Domain (Alanadı) kaydederken, kendi adınız ve soyadınızdan oluşan bir domain tercih edebilirsiniz (www.adsoyad. com) ya da uzmanlık alanınız ile ilgili bir domain de kaydedebilirsiniz.

Alan adı kaydetmek için ilk olarak almak istediğiniz alan adını sorgulamanız gerekmektedir. Domain sorgulama işlemi ile kaydetmek istediğiniz domain’in müsaitlik durumuna bakınız. Müsait olan domain’i kaydetmek için “Kayıt Et” butonuna tıkladıktan sonra “Siparişi Tamamla” butonuna tıklayınız. Bu işlemlerin ardından alan adı kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Alan adı kayıt işleminin ardından, blog siteniz barınacağı bir hosting satın almanız gerekmektedir. Kısaca hosting’den bahsetmek gerekirse;

Hosting, Türkçe olarak “barındırma” anlamına gelmektedir. İnternet sitenizin tüm dosyalarının, resimlerinin ve içeriklerinin, internet üzerinden her an erişebilecek şekilde fiziksel sunucularda depolandığı sanal alandır. Bu alanlar, yüksek internet bağlantısı ve son teknoloji donanıma sahip sunucular üzerinden sağlanır ve bu sunucular, bir veri merkezinde 7/24 çalışarak, sitenizin yayınlanır.

Hosting paketleri, barındırılacak web sitesinin ihtiyaçlarına göre farklı özelliklere sahiptir. Hosting satın almak ilk olarak dikkat etmeniz gereken özellikler, barındırılabilecek domain sayısı, trafik limitleri, disk türü ve kapasitesidir. Ayrıca tek tıkla web sitesi kurulumu olup olmadığını da kontrol etmelisiniz. Eğer teknik bilginiz yeterli değil ise tek tıkla kurulum özelliği ile blog sitenizi hiçbir kod bilgisine ihtiyaç duymadan kolayca kurabilirsiniz.

Aşağıdaki görselde Turhost.com’un WordPress hosting paketlerine göz atabilirsiniz. Eğer birden fazla web sitesi kurmak istiyorsanız Limitsiz Hosting paketleri sizler için en ideal hosting paketleridir. Sınırsız web sitesi barındırma özelliğinin yayında, trafik, disk boyutu, veritabanı ve mail adreslerini hiçbir sınırlamaya bağlı kalmadan dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Bu arada neden Turhost.com üzerinden işlemleri yaptığımızı kısaca açıklayalım. Turhost, benim kendi sitelerimde de kullandığım, Türkiye’nin en hızlı, en güvenilir ve en uygun hosting servis sağlayıcısıdır. Profesyonel destek ekibi ile her konuda iletişime geçerek destek hizmeti alabilirsiniz. İnternette araştırma yaptığınızda, Turhost’un en yüksek müşteri memnuniyetine sahip hosting firması olduğunu görebilirsiniz.

Domain kayıt ve hosting satın alma işlemini gerçekleştirdikten sonra sıra blog sitesi kurulum adımlarına geldi. Blog sitesi açmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz

Öncelikle eğer yazılım bilginiz yoksa blog sitesi için kullanacağınız sistem kesinlikle WordPress olmalıdır. Dünyanın en çok tercih edilen hazır web sitesi yazılımı olan WordPress ile hiçbir teknik bilgiye ihtiyaç duymadan kolayca kurulum yapabilirsiniz.

WordPress ile blog sitesi açmak, bilgisayarınıza program yüklemekten çok daha kolaydır.

Otomatik WordPress Kurulumu

WordPress kurulumuna başlamak için ilk olarak Turhost Gelişmiş Yönetim Paneli’ne giriş yapıyoruz ve sol alt kısımda bulunan “Uygulama Kurulumu>WordPress Şimdi Kur” adımlarını takip ediyoruz.

Artık blog sitenizi kurmak için son aşamadasınız. Blog sitenizi kurmak istediğiniz domain’i seçiniz ve alt kısımda bulunan “kullanıcı adı ve şifre” bölümünü doldurunuz. İstenilen bilgileri girdikten sonra alt kısımda bulunan “Yükle” butonuna tıklayınız. Bu işlemin ardından birkaç dakika içinde blog siteniz kurulacaktır.

Not: Kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile daha sonra Blog sitenizin yönetim paneline giriş yapacağınızdan, güvenli bir yere not etmeniz gerekmektedir.

Blog sitenizin kurulumunu tamamladıktan sonra, artık içerik girmeye ve görsel yüklemeye başlayabilirsiniz.

Blog Sitemi Kurdum Nasıl İçerik Girebilirim?

Blog sitenizi kurduktan sonra, yönetim paneline giriş yaparak içeriklerinizi girmeye başlayabilirsiniz. WordPress yönetim panelinize, alanadiniz.net/wp-admin linki ile giriş yaptıktan sonra kurulumda belirlediğiniz kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabilirsiniz.

WordPress yönetim panelinize giriş yaptıktan sonra, içeriğinizi oluşturmaya başlamak için sol üst kısımda yer alan “Yazılar” sekmesini tıklayınız ve yine üst kısımda yer alan “Yeni Ekle” butonuna basınız. Açılan pencerede artık yazınız için bir başlık oluşturabilir, içeriğinizi girebilir, oluşturacağınız içeriğe resim, video ya da GIF gibi görseller ekleyebilirsiniz.

Blog sitesiniz için oluşturduğunuz içeriği, sağ tarafta bulunan “ Önizleme ” butonuna tıklayıp, yayına almadan önce nasıl görüneceğine göz atabilirsiniz.

” butonuna tıklayıp, yayına almadan önce nasıl görüneceğine göz atabilirsiniz. İçeriğiniz henüz bitmediyse ya da daha sonra yayınlamak istiyorsanız “ Taslak Olarak Kaydet ” butonuna tıklayıp, kaydedebilirsiniz.

” butonuna tıklayıp, kaydedebilirsiniz. Eğer içeriğiniz yayınlanmaya hazır ise “Yayınla” butonuna tıklayıp, sitenizde yayınlamaya başlayabilirsiniz.

Blog Sitemin Temasını Nasıl Değiştirebilirim?

Blog siteniz, ilk kurulum yapıldıktan sonra WordPress tarafından standart olarak sunulan tema ile yayınlanır. Blog sitenizin temasını değiştirmek isterseniz, Görünüm > Temalar > Yeni Tema Ekle adımlarını takip edin.

Açılan sayfada WordPress tarafından sunulan ve pek çok içeriği uygun olarak tasarlanmış, ücretsiz WordPress temaları bulabilirsiniz. Dilediğiniz temanın üzerine gelerek “Önizleme” yapabilir, kullanmak istediğiniz temayı “Kur” butonuna tıklayıp kolayca kurabilirsiniz.

Not: Yeni tema kurulumu yapıldığında, blog sitenizde bulunan içerikler silinmez.

Bu adımları takip ederek, siz de çok kolay bir şekilde blog sitesi kurulumu yapabilir ve tecrübelerinizi binlerce kişiye aktarabilirsiniz. Yazıda da bahsettiğim gibi blog sitesi açmak, bilgisayarınıza program kurmaktan çok daha basittir ve bir o kadar da zevkli bir iştir.