Birden Fazla Facebook Hesabını ve Messenger’ı Birlikte Kullanmak

Facebook uzun zaman önce Messenger uygulamasını ön plana çıkarmak adına Facebook uygulamasının Messenger desteğini kaldırdı. Şu sıralar Facebook uygulaması üzerinden mesajlarımıza erişmemiz mümkün değil. Tıkladığınızda uygulama sizi Messenger uygulamasına atıyor. Yüklü değilse markete atıyor ve yüklemenizi istiyor. Peki Facebook ve Messenger’ı aynı uygulama üzerinden kullanmak ister misiniz? Bu 3. parti bir uygulama ile mümkün olabilir. Size Friendly uygulamasından bahsetmek istiyorum.

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.friendly adresinden indirebileceğiniz uygulama sizlere kendisi üzerinden hem Facebook hesabınızda gezinmenizi sağlıyor hem de Messenger üzerinden Facebook arkadaşlarınızla mesajlaşmanıza olanak tanıyor. Bunun yanında uygulamaya başka Facebook hesapları eklemeniz de mümkün. Hızlı bir şekilde hesaplar arasında geçiş yapabiliyor ve başka Facebook hesablarınızı da aynı uygulama üzerinden kullanabiliyorsunuz.

Friendly for Facebook uygulamasının özellikleri bununla da bitmiyor. Facebook üzerinde yüklü olan fotoğraf ve videoları kolaylıkla kaydedebilirsiniz. Gece moduyla gece Facebook üzerinde gezerken gözünüz yorulmaz. YAzı boyutu ayarlanabilir. Tema ve renkler düzenlenebilir. Ayrıca uygulama üzerinden Facebook hesabınızı şifre ile ekstra korumaya alabilirsiniz.