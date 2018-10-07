Bir Sitenin Güvenli Olup Olmadığını Öğrenme

Bu yazıya Chrome internet tarayıcısını baz alarak devam edeceğiz. Bir internet sitesinin güvenli olup olmadığı ne anlama gelir? İlk olarak bundan bahsetmek gerekiyor. Sitenin içeriğiyle alakalı olmayarak, sizin görüntüleme esnasında gönderdiğiniz verilerin site tarafından değil, 3. kişi tarafından görüntülenip görüntülenmeyeceğine göre belirlenir. Yani kısaca o sitede gezinirken verileriniz 3. kişilerden korunur. Yine de site sahibi verilerinizi görebilir.

Güvenli

Güvenli Bilgi veya Güvenli değil

Bilgi veya Güvenli değil Güvenli değil veya Tehlikeli

Chrome sitelerde sol üst köşe adres satırında sizlere bu uyarıları gösterir. İlk güvenli simgesi, SSL sertifikası olduğu anlamına gelir ve gönderilip alınan veriler şifrelenir ve bu şifrelenmiş içerik 3. kişiler tarafından görünemez.

İkinci madde sitenin ya bir SSL sertifikası yok ya da siz https sürümünden erişmediğiniz anlamına gelir. http:// kısmını https:// şeklinde değiştirin. Eğer erişim reddedildiyse sitenin SSL sertifikası yok demektir. Bunun anlamıda gönderip aldığınız verilerin 3. kişiler tarafından görülebileceği anlamına gelir.

Son seçenek ise Google tarafından işaretlenmiştir. Güvenlik sorunları yaşayan bir sitedir. Google girmemenizi önerir. Kırmızı bir sayfa gösterebilir. İsterseniz gelişmiş seçeneklerden devam edebilirsiniz ama bir kaç adımda bunu yapabilirsiniz. Bu Chrome’un güvenlik önlemidir. SSL sertifikası olmadığı gibi daha önce kullanıcılar tarafından şikayet edilmiş ve verilerinizi çalmaya yönelik kodlarla donatılmış bir site olabilir. Bu açıdan dikkatli olmalısınız.

Son uyarı: Bir sitenin SSL sertifikasının olması verilerinizin çalınmayacağı anlamına gelmez. Zira site sahibi sizin bilgilerinizi her türlü görebileceği için bilgilerinizi de dağıtabilir. Örnek: Facebook.