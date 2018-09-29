Bir Başka Oyuncu Telefonu Black Shark 2

Xiaomi yakın zaman önce ilk oyuncu telefonunu tanıtmış ve oldukça ilgi görmüştü. Şimdi sıra 2. telefona gelmiş. Zira sızan bilgilere göre Xiaomi oyuncu telefonu konusunda bir seri yapacak gibi görünüyor. İlk telefonun daha yeni olmasına rağmen beklentiler yüksek olacak ki ikincisi üzerinde çalışmaya başlanmış bile.

Mobil oyun platformu geliştikçe buna bağlı olarak mobil oyun cihazları da gelişiyor. En iyi görüntü ve ses deneyimini sunmaya çalışan bu cihazlar arasına bir yenisi daha eklenecek. Xioami Black Shark 2. Bu cihaz hakkında teknik detay daha yok ama görüntü ve belli başlı bilgiler var.

Kameralar dikey konumlanmış durumda.

Parmak izi tarayıcısı arka kısma alınmış.

5,99inc ekran boyutu olacak gibi görünüyor.

4000mAH batarya düşünülüyorç

Bu teknik detaydan sonra dikkat çeken ve sızan bir diğer bilgi telefonun fiyatının ilkine göre daha uygun olacak. Demek ki Xiaomi kaliteden ödün vermeden maliyeti düşürmenin bir yolunu yine keşfetmiş. Telefon hakkında diğer bilgileri vermeye devam edeceğiz. Bizi takipte kalın.