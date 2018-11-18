Bilgisayar Toplarken: Ram

Bilgisayarınızın en önemli parçalarından birisi olan Ram ne kadar iyiyse o kadar güçlü bir bilgisayarınız olacaktır ama her ram her bilgisayarda düzgün çalışmaz. Bunun için sizlere ram tercihlerinizde dikkat etmeniz gereken hususlardan bahsedeceğiz.

Ram Nedir?

Ram bilgisayarınızın geçici belleğidir. İşlemciye gitmeden önce bilgileri depolar ve işlemciye gönderir. İşlemcinin işlemesi gereken bilgileri geçici olarak saklayan ve daha sonra işlemciye ileten bir donanımdır.

Yaptığı işe bakarsak ramin önemi ortaya çıkıyor. Veri depoladığı için ram, boyutu açısından önemli olduğu kadar hızı açısından da önemlidir. Lakin hepsi her anakartta çalışmaz. İşte ram seçimi yaparken dikkat etmeniz gerekenler.

DDR, DDR2, DDR3, DDR4 ram şeklinde bir çok tipi bulunur.

Anakartınıza CPUZ gibi programla bakın.

Hangi ram tipini desteklediğini öğrenin.

Maksimum hangisini takabileceğinize bakın.

Aynı rami satın alın.

Anakartın maksimum desteklediği boyut vardır. Bunu aşarsanız ram çalışmayacak ya da çalışsa bile anakartın desteklediği kadarını kullanacaktır.

Bir diğer husus DDR3 ram destekleyen bir anakart DDR4 ram çalıştırmaz, uyumsuzluk sorunu yaşanır.

İkinci bir ram alırken DDR2 ramin yanına DDR3 ram rakamazsınız. Yine uyumsuzluk gösterecektir.

Yukarıdaki hususları dikkate alarak ram satın alma yapabilirsiniz. Ayrıca laptopların ram değişimi basit olduğundan laptoplarınız için de ram değişimi yapabilirsiniz.