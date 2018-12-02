Bilgisayar Toplarken: PSU

Güç kaynağı olarak bilinen PSU bilgisayarın can damarıdır. Gerekli enerjiyi sağlar. Olmazsa olmazdır, değerlerinin bilinmesi, ne kadar güç iletebileceğinin bilinmesi şarttır. Hangi ekran kartı, işlemci ve başka donanımları kullanıyorsanız ona göre PSU seçimi yapmalısınız.

PSU ilk alınacak donanım değildir. Belki de son alınacak donanımdır. Zira bütün donanımlarınızın ne kadar enerjiye ihtiyaç duyacağını hesaplamalı ona göre PSU seçimi yapmalısınız.

Bir bilgisayar topladınız ve sizden 500W güç istiyor. Gidip 400W PSU alırsanız sistem çalışmaz, çalışsa da verim vermez, kesinti yaşatır, diğer donanımlara zarar verir. Watt değeri arttıkça fiyat arttığından ve PSU gözle görülür bir ihtiyaç olarak sayılmadığından insanlar bütçeden kısmak için PSU’yu önemsemez ama uzun vadede başınıza ekstra masraf çıkarma ihtimali olan parçalardan birisidir, yapmayın.

500W güç isteyen orta halli bir PC toplarken PSU’yu 500W üzeri güç verenlerden seçmeye çalışın. PSU eskidikçe verimliliği düşeceğinden ileriki zamanlarda size yetmemeye başlayacaktır. Bununla birlikte masaüstü bilgisayarlar donanım olarak geliştirilip yükseltilebilir olduğundan ileriki zamanlarda daha yüksek donanımlar satın almaya karar verdiğiniz zaman PSU size köstek olabilir.

Son olarak akım kaybı yaşamamak için 80 Plus sertifikalı PSU almanız tavsiye edilir. Bunlar çeşit çeşit oldup akım kaybını önlerken elektrik faturalarına da katkıda bulunur.