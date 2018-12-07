Bilgisayar Toplarken: MonitÃ¶r SeÃ§imi

BilgisayarÄ±nÄ±zÄ±n en Ã¶nemli ve pahalÄ± parÃ§alarÄ±ndan birisidir. Zira size PC’de iÅŸlenen herÅŸeyi gÃ¶sterecek olan kÄ±sÄ±mdÄ±r. Ã–zellikle oyuncular monitÃ¶r seÃ§imine Ã¶zen gÃ¶stermeliler. Ã‡Ã¼nkÃ¼ doÄŸru monitÃ¶r ile en iyi gÃ¶rsel alÄ±nÄ±r. KÄ±saca sadece ekran kartÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ vermek iÃ§in yetmez. Ekran kartÄ±nÄ±n iÅŸlediÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ (elbette kaynaktan gelen maksimum dÃ¼zeyde) sizlere en iyi ÅŸekilde sunabilecek tabiri caizse resme dÃ¶kecek olan ÅŸey monitÃ¶r olduÄŸundan seÃ§im yaparken dikkat etmelisiniz.

Panel tipi

En iyi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ elbette ki en pahalÄ± olan sunuyor. Tercihinizde IPS panele sahip bir montÃ¶r tercih etmelisiniz. Lakin oyunlarda ekran yenileme hÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼r. Bu nedenle TN panel oyuncular iÃ§in idealdir. Tepki sÃ¼resi yÃ¼ksektir lakin bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± deÄŸiÅŸince gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve renkler bozulur. BazÄ± iÅŸ kesimlerinde bu nedenle tercih edilmez.

Ã‡Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼k

Ä°htiyacÄ±nÄ±za gÃ¶re seÃ§im yapÄ±n. En yeni oyunlarÄ± oynayacaksanÄ±z mutlaka en az 1080P Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼k sunan bir monitÃ¶r tercih edilin. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde 8K uydu yayÄ±nÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rse oyun sektÃ¶rÃ¼nde de 4K’dan sonra artÄ±ÅŸlar olacaÄŸÄ±ndan fullhd’nin de yakÄ±n zaman iÃ§inde Ã¶nemi kalmayacaktÄ±r.

Ekran yenileme hÄ±zÄ±

OyuncularÄ±n Ã¶zellikle dikkat etmesi gereken kÄ±sÄ±mdÄ±r. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde ortalama bir monitÃ¶r 60hz Ã¶zelliÄŸinde saniyede 60 kare gÃ¶sterir. Lakin 120HZ bir monitÃ¶r saniyede 120 kare gÃ¶sterebilmektedir. Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ akÄ±ÅŸÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±ndan daha iyi bir oyun deneyimi saÄŸlar.

Ayarlanabilir monitÃ¶r

AyaklarÄ± Ã¼zerinde sabit duran deÄŸilde saÄŸa sola yukarÄ± ya da aÅŸaÄŸÄ± dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lebilen bir monitÃ¶rÃ¼n daha konforlu olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz.

Led mi LCD mi?

Led monitÃ¶rlerin Ã§evre dostu olduÄŸu aÅŸikardÄ±r. Bu nedenle fiyat farkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nrÃ¼sek tercihinizi ledden yana kullanÄ±n.