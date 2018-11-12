Bilgisayar Toplarken: İşlemci

Bilgisayar toplama rehberimize 2. yazımızla devam ediyoruz. İlk yazımız olan Bilgisayar Toplarken: Anakart başlığına bakabilirsiniz. Diğer donanım ve detaylar ile ilgili yazılarımız gelmeye devam edecek. Şimdi işlemci ile ilgili bilgi vermeye başlayalım.

İşlemci hakkında bilmeniz gerekenler

Bir önceki yazımızda belirttiğimiz gibi işlemciye göre ana kart alacağız. Bunun nedenini az sonra işlemcinin önemlini açıklarken daha iyi anlayacaksınız. İşlemci bir bilgisayarın beynidir. Yazılım kısmından gelen komutları işleyen ve sonucu size gösteren kısımdır. Bütün bilgisayara hükmeder, işlem yapar. Yükün en önemli kısmı işlemcinin üstündedir.

İşlemci seçimi

Diyelim ki sadece işlemcinizi değiştirmek niyetindesiniz. O halde sahibi olduğunuz anakartın özelliklerine bakmanız lazım. Çünkü her işlemci her ana karta olmaz. Dünyanın en çok kullanılan ve piyasaya hakim olan markalar Intel ve AMD’dir. Gelin bir donanım satıcısının internet sitesinden bir görselle açıklamaya çalışalım.

Burada birbirinden farklı anakartları görüyorsunuz. Bir kaçının soketi 1151 uyumluyken bir tanesi 1150 olduğunu göreceksiniz. Soket farkından ötürü bu anakarta belli işlemciler takılmaktadır.

Hemen üstteki görselde de 1151 sokete sahip işlemcilerle birlikte en sonra AM4 soket sahibi bir işlemci görünüyor. Soldaki 3 işlemci yukarıdaki 4 anakarta olurken en sağdaki AMD Athelon işlemci yukarıdaki hiçbir ana karta uygun değidir. Seçim yaparken buna dikkat edilmesi gerekir.

Bu uyum durumunu anlattığımıza göre güç bakımından seçim konusuna gelelim. Genel kanı şu şekildedir. Bir i7 işlemci bir i5 işlemciden daha iyidir. Bu kesinlikle yanlıştır. Madem genel kanı duymak istiyorsunuz şu şekilde ifade edelim. İşlemcinin modeli değil nesli önemlidir.

Görselde gördüğünüz üzere i3 ve i7 işlemciler yan yana ve ikiside 8. nesil. Ön bellek ve saat hızlarına bakacak olarsak hemen hemen aynı güçteler desek çok fazla yanlış olmaz. Bu açıdan dikkatli olmanız gerekiyor.