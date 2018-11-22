Bilgisayar Toplarken: Ekran KartÄ±

BilgisayarÄ±n en Ã¶nemli parÃ§alarÄ±ndan birisidir. Neden Ã¶nemlidir? Ã‡Ã¼nkÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¶zellikli bir ekran kartÄ± ile bilgisayar Ã§alÄ±ÅŸÄ±r ama performans vermez. YÃ¼ksek Ã¶zellikli bir ekran kartÄ±yla yÃ¼ksek performans alabilirsiniz. Ama seÃ§im yaparken dikkat etmelisiniz. Ä°ÅŸte ekran kartÄ±nÄ±zÄ± seÃ§erken dikkat etmeniz gerekenler;

Anakart uyumu

AnakartÄ±nÄ±zÄ±n PCI ve PCI Express slotlarÄ±nÄ±n anakartÄ±nÄ±za uyumlu olmasÄ± gerek. PCI 3.0 slot destekleyen bir ekran kartÄ±nÄ± PCI 2.0 destekleyen bir anakarta taktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman en iyi ihtimalle %10’a varan performans kaybÄ± yaÅŸarsÄ±nÄ±z. En kÃ¶tÃ¼ ihtimalle Ã§alÄ±ÅŸmaz. Ya da tam tersi bir durum meydana gelir. Yine performans kaybÄ± yaÅŸanÄ±r.

Ekran kartÄ± belleÄŸi

YanlÄ±ÅŸ bilgi olarak piyasada dolaÅŸan bir durum var. YÃ¼ksek bellek yÃ¼ksek performan. Bu kesinlikle doÄŸru deÄŸil. GPU birimi gÃ¼Ã§sÃ¼z ve dar olduÄŸu zaman ana kart uyumu sorunlu olduÄŸu zaman ya da gÃ¼Ã§ yetmediÄŸi zaman belleÄŸin hiÃ§ Ã¶nemi yoktur. Ä°sterse 10Gb olsun.

GPU (Bit deÄŸeri)

Ekran kartÄ±nÄ±n iÅŸlemcisidir. Ekran kartÄ± bilgileri iÃ§erisinde gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. 128bit, 192bit, 256 bit ÅŸekline gÃ¶rebilirsiniz. Bu bellekten alÄ±nacak olan verinin geldiÄŸi yoldur. En basit ifadeyle ne kadar geniÅŸ olursa o kadar iyidir. Bu nedenle ekran kartÄ± fiyatlarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman bit deÄŸer yÃ¼ksek olan kartlarÄ±n fiyatÄ±nÄ±n da yÃ¼ksek olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. Oyun bilgisayarlarÄ±nda bu deÄŸeri yÃ¼ksek tutmanÄ±z Ã¶nerilir. Bu birim ekran kartÄ± belleÄŸinden Ã§ok daha etkilidir. Basit bir Ã¶rnek 64bit 2Gb kart ile 128bit 2Gb kart arasÄ±nda 2 kat fiyat farkÄ± vardÄ±r. Ä°kiside 2gb olmasÄ±na raÄŸmen bunun sebebinin diÄŸer durumlar gÃ¶rmezden geldindiÄŸinde GPU bellek arayÃ¼zÃ¼dÃ¼r.

Direct X durumu

Oyun bilgisayarÄ± topluyorsanÄ±z mutlaka Direct X ‘in en gÃ¼ncel sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼ destekleyen ekran kartÄ±nÄ± almalÄ±sÄ±nÄ±z. Yoksa oyunlarÄ± aÃ§amaz ya da sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekersiniz.

PSU durumu

Ekran kartÄ± satÄ±n alacaksanÄ±z ne kadar gÃ¼ce ihtiyaÃ§ duyacaÄŸÄ±nÄ± mutlaka bilmelisiniz. Ya kasayÄ± ya da PSU’yÄ± deÄŸiÅŸtirmek zorunda kalmayÄ±n. Ã–rneÄŸin 500w gÃ¼ce ihtiyaÃ§ duyan bir ekran kartÄ±nÄ± 500w gÃ¼Ã§ saÄŸlayan bir PSU ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ramazsÄ±nÄ±z. DiÄŸer donanÄ±mlarda gÃ¼ce ihtiyaÃ§ duyacak ve ekran kartÄ± istediÄŸini alamayacaktÄ±r. Bu nedenle gÃ¼Ã§ kaynaÄŸÄ±nÄ±za gÃ¶re ekran kartÄ± belirleyin. Ya da PSU seÃ§iminizi deÄŸiÅŸtirin.