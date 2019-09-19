Bilgisayar Telefonumu Görmüyor

Bilgisayara bir sebepten telefonunuzu bağlamanız gerekiyor ama bağlandığınız zaman bilgisayar telefonunuzu görmüyor mu? Bu yazıda olası sebepleri ve çözümleri sizlere listeleyeceğiz. Dikkatlice uygulamanızı tavsiye ederiz.

Kabloyla telefonu bilgisayara bağladığınız zaman telefondan ya da bilgisayardan herhangi bir ses gelmiyor ya da sağ alt köşede usb aygıt simgesi çıkmıyorsa bağlantıda ya da kabloda bir sıkıntı olabilir. Bunu tespit edip çözmenizi öneririz. Telefonunuz bilgisayara bağlı görünüyor ama bilgisayarımda telefonunuz görünmüyorsa şarj modunda olabilirsiniz. O halde telefondan şarj modunu dosya aktarım moduna çevirmeniz gerekir. Bilgisayarınızın usb aygıt sürücüsü eksik ya da sorunlu olabilir. Windows + X yaparak aygıt yöneticisine girin ve USB aygıt sürücüsünü güncelleştirin. Telefonunuzda USB hata ayıklama modunu açın. Bu bazı sorunları çözecek ve bilgisayara bağlanmanıza olanak sağlayacaktır.

Bu 4 yöntemle bilgisayar ve telefon arasındaki bağlantı hatalarını çözmeniz mümkün. Hala olmadıysa yorumlardan belirterek durumu açıklayın ve yardımcı olmaya çalışalım.