Bilgisayar Isınma Sorunları

Hayatımızın her alanında kullandığımız bilgisayarlarımıza iyi bakmalıyız. Uzun süreli kullanım için bu şart. Gereksiz yatırım olmaması için mümkün olduğunca uzun kullanmamız gerek bilgisayarlarda en sık karşılaşılan sorunlardan birisi ısınma sorunu. Peki nedir bu ısınma sorunu, neye sebep olur ve nasıl çözüm bulabilirsiniz?

Isınma sorunu çoğunlukla işlemciden kaynaklanır. Sebeplerini sıraladığımız zaman nelerden kaynaklandığını daha iyi anlayacaksınız. Isınma sorunu bilgisayarda yavaşlamaya ve performans sorunlarına neden olur. Bilinir ki en soğuk bilgisayar en yüksek performansı verir.

Bilgisayar ısınma sorunları

Darboğaz sıkıntısı

Darboğaz nedir? Donanımların birbirlerini kısıtlaması manasına gelir. Uyumsuzluk da denebilir. Düşük özellikli bir işlemciyle güncel teknoloji yüksek özellikli bir ekran kartını kullanmaya çalışırsanız ekran kartı istenilen performansı veremeyecek ve işlemci oldukça zorlanacaktır. Bu işlemcinin kendini paralamasına yani darboğaza neden olur bu nedenle işlemci çok fazla ısınabilir.

PSU sıkıntısı

Kalitesiz ve düşük çıkış gücü olan bir PSU yüksek özellikle yeni teknoloji bir ekran kartını, bunun yanında ana kart ve CPU’yu besleyemeceği için ısınma olabilir.

İşlemci termal macunu

Termal macun fan ve işlemci arasında bulunan soğutucuya sürülür. Bu düşen ısıyı işlemciye kayıpsız götürmek için en iyi yöntemdir. Termal macun kayboldu ya da özelliğini kaybettiyse işlemci aşırı ısınır.

Fan sorunu

İşlemcinin fanı eskisi gibi çalışmıyor olabilir. Toz kapmış olabilir. Fanı kontrol etmenizde fayda var.

Ortam sıcaklığı

Bu donanımlar çalıştıkça doğal olarak ısınır, elbette hepsinin bir sınırı var. Sınırı geçince sıkıntı çıkar. Ortam aşırı sıcaksa bilgisayarın soğutma parçaları sıcak havayı içeri alacak ve sonuçta fayda etmeyecektir.

Aşırı kullanım

Herşeyin bir kapasitesi var. İşlemci kapasitesi zorlandığı zaman aşırı ısınması normaldir. İşlemcinize yapamayacağı şeyleri yaptırmanız sıcaklık sorunu yaratır. Örneğin aynı anda aşırı donanım kullanan işlemleri yapmaya çalışmak.

Yukarıdaki sorunları okuduğunuz zaman çözümlerini de anlayabilirsiniz.