BilgiHarika.Com – Blog Sitesi

Bilgi Harika, Yurt dışı ve yurt içi olmak üzere ücretli ve gönüllü olarak çalışan yazarlar ve editörler tarafından paylaşılan yazılardan oluşan büyük bir bilgi kaynağıdır.

Editörler Türkiye ülkesini baz alarak ve internet kullanıcıların sıklıkla aradığı konulara odaklanarak o konu üzerinde geniş bir çaplı araştırma gerçekleştirirler. Bu şekilde konu hakkında en aydınlatıcı içerikler oluşturup paylaşmaktalar.

Teknoloji başta olmak üzere tüm kategoriler altında içerik oluşturup paylaşılmaktadır.

Takipçilerden gelen geri bildirimleri değerlendirerek site açılış hızında %90’lık bir artış gerçekleştirerek kullanıcılarına yüksek hızda ulaşabilmektedir. Site hızı kullanıcılar için en önemli etken olduğu için bu bizim içinde çok büyük bir rol oynayan bir etkendir.

Mobil dostu olmamız için ekip olarak biz her geçen gün yeni özellikler ve çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. AMP özelliği sayesinde ve ayrıca hız optimizasyon çalışmalarımız sayesinde mobil üzerinden de tam puan almaktayız.

İçerik sağlayıcılar site de günlük ortalama 10 içerik hazırlayıp yayınlayarak kaynağımızı son derece bir hızda geliştirmektedir. Sizleri de bu bilgi kaynağına bekleriz her aradığınız kategoriye ait içerikler bulunmaktadır.

Ayrıca merak ettiğiniz bir konu veya sorununuz var ise sakınmadan bizlere iletişim sayfasından veya konuyla alakalı içeriklerde yorumda belirterek bizlerden yardım talep edebilirsiniz.

Güvenli ve doğru bir bilgi platformu arıyorsanız işte biz buradayız. Sizin için varız ve sizin için çalışmaktayız. Sitemiz kısa süre içerisinde binlerce kişiye ulaştı ve takipçilerimizden tam not alıyoruz. Bunun için gururluyuz ve mutluyuz.

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