Dış mekanlarda sıklıkla kullanılan beton parkeler, aynı zamanda estetik açıdan da şık ve sade bir görüntünün elde edilmesine imkan sağlayan özelliklere sahip. Betonun soğuk görüntüsünü azaltan beton parkeler, farklı renk ve desen seçenekleri ile sunuluyor. Böylece görsel olarak istenen tasarımın da hazırlanmasına yardımcı oluyor.

Müşterilerine sunduğu ürün ve hizmet kalite ilkesini benimseyen Yılmazer Beton Parke, 20 yıldan fazla tecrübesi ile Sakarya’nın ilk firmaları arasına girmeyi başarıyor. Beton parke ve beton elemanları ile işlenmiş, renk verilmiş tasarımlarını kamu alanları, parklar, belediyeler ve özel sektöre görsel zevke en uygun şekilde sunuyor.

Zamanın verdiği tecrübe, bilgi ve her geçen gün müşterilerinden aldığı güven, destek ile büyümeye devam ediyor ve sektörde uzmanlığını kanıtlıyor.

Beton Parke Kullanım Alanları

Beton parkeler; şehir kültürünün yerleşmesinde ve daha güzel, estetik, yaşanılır mekanların elde edilmesinde önemli bir yere sahip. Günümüz modern şehir dokusunun oluşması için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. İşte beton parkenin kullanım alanları:

Caddeler

Ara yollar

Bahçeler

Parklar

Kaldırımlar

Otoparklar

Erozyon kontrollü alanlar

Fabrika ve işyerlerinin bahçeleri

Apartman ve site önleri

Neden Beton Parke?

Beton parkelerin her türlü açık ve kapalı alan çevre düzenlemesinde tercih edilmesinin nedenleri:

Ekonomik

Uygulaması pratik

Estetik

Sağlam

Don ve soğuk havalara karşı dayanımı yüksek

Yerli malzeme

Alt yapı çalışmalarında ekonomik kayıp olmaz

Yeni ve eski malzeme uyum sorunu yok

Renk, desen, doku çeşitleri fazla

Su birikintisini önlüyor

Çevre ile uyumlu

Söküldüğünde tekrar kullanılabilir

Düşük maliyetli

Yılmazer Beton Parke’nin Ürünleri

Yılmazer Beton Parke, kalitesi ile sizlere en iyi ve en uygun fiyatlı beton parke ürünlerini sunuyor. Ayrıca peyzaj mimarlarının size özel yaptığı tasarımlar ve özel istekleriniz doğrultusunda oluşturdukları 3 boyutlu teknik çizimleri görebilirsiniz ve seçimlerinizi belirleyebilirsiniz. Yılmazer Beton Parke’nin geniş bir ürün yelpazesini inceleyelim: