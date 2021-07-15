Dış mekanlarda sıklıkla kullanılan beton parkeler, aynı zamanda estetik açıdan da şık ve sade bir görüntünün elde edilmesine imkan sağlayan özelliklere sahip. Betonun soğuk görüntüsünü azaltan beton parkeler, farklı renk ve desen seçenekleri ile sunuluyor. Böylece görsel olarak istenen tasarımın da hazırlanmasına yardımcı oluyor.
Müşterilerine sunduğu ürün ve hizmet kalite ilkesini benimseyen Yılmazer Beton Parke, 20 yıldan fazla tecrübesi ile Sakarya’nın ilk firmaları arasına girmeyi başarıyor. Beton parke ve beton elemanları ile işlenmiş, renk verilmiş tasarımlarını kamu alanları, parklar, belediyeler ve özel sektöre görsel zevke en uygun şekilde sunuyor.
Zamanın verdiği tecrübe, bilgi ve her geçen gün müşterilerinden aldığı güven, destek ile büyümeye devam ediyor ve sektörde uzmanlığını kanıtlıyor.
Beton Parke Kullanım Alanları
Beton parkeler; şehir kültürünün yerleşmesinde ve daha güzel, estetik, yaşanılır mekanların elde edilmesinde önemli bir yere sahip. Günümüz modern şehir dokusunun oluşması için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. İşte beton parkenin kullanım alanları:
- Caddeler
- Ara yollar
- Bahçeler
- Parklar
- Kaldırımlar
- Otoparklar
- Erozyon kontrollü alanlar
- Fabrika ve işyerlerinin bahçeleri
- Apartman ve site önleri
Neden Beton Parke?
Beton parkelerin her türlü açık ve kapalı alan çevre düzenlemesinde tercih edilmesinin nedenleri:
- Ekonomik
- Uygulaması pratik
- Estetik
- Sağlam
- Don ve soğuk havalara karşı dayanımı yüksek
- Yerli malzeme
- Alt yapı çalışmalarında ekonomik kayıp olmaz
- Yeni ve eski malzeme uyum sorunu yok
- Renk, desen, doku çeşitleri fazla
- Su birikintisini önlüyor
- Çevre ile uyumlu
- Söküldüğünde tekrar kullanılabilir
- Düşük maliyetli
Yılmazer Beton Parke’nin Ürünleri
Yılmazer Beton Parke, kalitesi ile sizlere en iyi ve en uygun fiyatlı beton parke ürünlerini sunuyor. Ayrıca peyzaj mimarlarının size özel yaptığı tasarımlar ve özel istekleriniz doğrultusunda oluşturdukları 3 boyutlu teknik çizimleri görebilirsiniz ve seçimlerinizi belirleyebilirsiniz. Yılmazer Beton Parke’nin geniş bir ürün yelpazesini inceleyelim:
- Begonit taşı
- Bordür taşı
- Çim taşı
- Damla parke taşı
- Dikdörtgen plak taşı
- Görme engelli taşı
- Kare parke taşı
- Kare plak taşı
- Kilit parke taşı
- Prizma taşı
- Şev taşı
- Wash beton karo taşı
- S taşı
- Kent mobilyaları
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