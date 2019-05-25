Bazı Youtube Hatalarını Giderme

Youtube, dünyanın en çok izlenen video platformu, kullanıcıları sinir edecek bazı hatalara sahip. Bu hatalardan bazıları şunlar olabilir;

500 Dahili Sunucu Hatası.”

“Maalesef bir hata oluştu.”

“403 Hatası.”

“Tarayıcınız şu anda mevcut video biçimlerinin hiçbirini tanımıyor.”

Eğer bu hatalardan birini yaşıyorsanız aşağıdaki çözüm yollarını deneyerek bu hataları gidermeye çalışabilirsiniz. Bu çözüm önerileri Google tarafından resmi şekilde açıklanmış gerçek önerilerdir.

Sayfayı yenileme: Bu öneri bir çok sorunu giderebilir. Sayfanın yeninden yüklenmesi bileşenleri baştan çalıştıracak ve bu sayede düzgün çalışmasına sebep olacak.

Sekmeleri kapatma: Bilgisayarınızın tarayıcısında aşırı derecede çok sekme açıksa muhtemelen Youtube bundan etkileniyor ve videoyu yükleyemiyor olabilir. Bazı sekmeleri kapatın.

Tarayıcıyı yeniden başlatma: Tıpkı sayfa yenileme gibi tarayıcıyı baştan başlatma da aynı işlevi görecektir.

İnternet erişimi: Eğer internet erişiminizde bir sıkıntı varsa Youtube düzgün çalışmaz ve yukarıdaki hatalardan birini verebilir. Modeminizi kapatıp açmak isteyebilirsiniz.

Bilgisayarı başlat: Eğer hiç biri sorunu çözmediyse küçük bir ihtimal sorun bilgisayardan kaynaklanıyor olabilir. Yeniden başlatmayı deneyin.

Güncelleme: Tarayınız eski bir sürümdeyse Youtube’Un bazı bileşenleri çalışmıyor olabilir. Tarayıcınızı güncelleyin.

YouTube Flash Video Player 57.0: Buna benzer bir uygulamanız varsa mutlaka silin. Sorun düzelecektir.