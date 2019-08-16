Basit Bir Şekilde Videoyu Gife Dönüştürme

Sosyal medyada ve de özellikle mesajlaşma uygulamalarında kendimizi ifade etmek için gifleri sıkça kullanıyoruz. Bir filmin en ilginç tarafını ya da filmdeki oyuncunun sizin ruh halinizi en iyi ifade ettiği kısmını gife dönüştürerek paylaşabilirsiniz. Bunu yapmak için size basit bir yol göstermek istiyoruz.

Video nasıl gife dönüştürülür?

Bu kısımda internet üzerinden kullanabileceğiniz faydalı bir siteden bahsedeceğiz ve nasıl yapıldığıyla ilgili bilgi vereceğiz.

https://giphy.com/create/gifmaker sitesine gidin.

Burada isterseniz fotoğraf düzenleyebilir, isterseniz bir gif üzerinde oynayabilir isterseniz bilgisayarınızdaki bir videoyu yükleyebilir ya da internet üzerinden bir video üzerinde çalışma yapabilirsiniz. Örneğin internetten bir video seçin ve bağlantısını siteye kopyalayın.

Bu aşamadan sonra otomatik olarak gif düzenleme kısmına geçiş yapacaksınız. Buradan da ilk önce kaç. saniyelik olacağını sonra da başlangıç zamanını belirleyebilirsiniz. Başlangıç zamanından sebep videonun kullanmak istediğiniz kısmını belirlemek, kaç saniyelik olacağını belirlemekteki amaç ise tam istediğiniz kısmı almanızdır.

Bir çok sitede olduğu gibi gifler en fazla 15 saniye belirlenebiliyor ve bu bile çok uzun bir süre.