Barkod Sistemi Nedir ? Nasıl Kullanılır ?

Barkod okuyucuların bilgisayardaki yazılımlar ile entegre çalışmasına barkod sistemi denir. Barkod sistemi içerisinde birden çok cihaz bulunabilir. Bunlardan örnek verecek olursak, barkod yazıcı, barkod okuyucu, el terminali, yazarkasa, fiş yazıcı, barkodlu terazi, cep telefonu, fatura yazıcı, thermal yazıcılar bu sistemlere dahil olabilir veya bir kaç tanesi kullanılabilir. Barkodun kullanıldığı alanlar olarak bir çok örnek verebiliriz; Mağaza, Depo, Kuruyemiş, Market, Pastane, Kasap, Tarım, Mobilya, Sağlık, Kargo, Kütüphane vb. işletmelerde vazgeçilmez olarak ön plana çıkmaktadır. Türkiyede devlet tarafından verilen barkod numaraları 868 veya 869 ile başlamaktadır. Her ürün için farklı bir barkod tanımlanır. Kola ile örnekleyecek olursak. 330 Ml Kola 12345678 500 ml kola 12345680 1 lt kola 12345682’dir ( buradaki sayılarak örnekleme için verilmiş olup gerçeği yansıtmamaktadır.) Bu sistemi barkodlu satış adresinden teyit edebilirsiniz.

Barkod Sisteminin Faydaları

Barkod sistemlerinin işletme sahiplerine ve müşterilere bir çok faydası bulunmaktadır. Tekrar bir örneklemeyle devam edelim. Bir Mağazanız var yüzlerce çeşit ürününüz var müşteriniz kasaya geldi 10 ayrı çeşit ürün var yanında ve bu ürünleri size uzattığında hesap makinasıyla yada ezberinizden hesaplamak sizce nasıl bir durum? kötü değil mi evet müşteri gözünde de bu durum işi bir hayli basitleştiriyor.Çünkü müşterinin aklına o an yanlış hesaplandı mı benden fazla mı para alınıyor gibi konular geliyor. Barkod programları Aynı zamanda barkod ile okutulan ürünlerde hata payı yoktur ve para üstü hesaplama kabiliyetleri vardır.

Barkod Programı Neden Kurdurmalıyım

Bir Mağazanız veya birden çok şubesi olan işletmeleriniz var. Mağaza Programı Bu işletmeleri tek bir yerden kontrol edebilir. Dilerseniz bütün raporları stok durumlarını cep telefonunuzdan anında görebilirsiniz.



Saatlik, Günlük, Haftalık, Aylık, Yıllık Raporlama

Renk Beden Raporlama

Grafiksel Raporlar

Eksi ve Artı Stok Raporları

Stok Eksiye Düşünce Alarm Verme

Telefonunuza Günlük Ciroyu Sms ile Bilgilendirme

Ve Daha Sayamadığımız Bir Çok Özellik ile Barkod sistemleri ile hemen tanışmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

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