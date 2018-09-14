Banka Kartı Çalınanlar Parasını Nasıl Korur Ya da Geri Alır?

Yakın zaman önce örnek bir dava yaşandı. Buna binaen banka kartınız ,kredi kartınız ya da herhangi bir para kartınız çalındığında, gasp edildiğinde ya da benzer bir durumda hesabınızdaki para şifreli de olsa çekildiğinde o parayı nasıl geri alırsınız konusunda bilgi vereceğiz.

Olayın özeti kısaca şu şekilde, Banka görevlisinden kart zorla alınıyor silah zoruyla şifrede söyletiliyor. Ardından Atmden hesap boşaltılıyor. Kişi 24 saat içind bankayı arayarak durumu iletiyor.

Yukarıdaki olay neticesinde banka kişiye parayı iade etmiyor. İşlemin şifreli olduğu ve şifreyi korumak yükümlülüğünün sahibine ait olduğu söyleniyor. Kişi mahkemeye başvuruyor. Mahkeme örnek bir karar vererek işlemin şifreli de olsa 24 saat içinde bildirim yapıldığı için sorumluluğun bankada olduğuna hükmedilmiş. Mahkemeye göre Atmden çalınan paranın sadece 150 TL olan kısmından kart sahibi sorumlu tutulmuş.

İtiraflar sonuç vermemiş ve bankanın çalınan parayı müşterisine iade etmesi kesin karara bağlanmış.

Özetle yapmanız gerekenler;

Haberiniz olsun olmasın kartınız kaybolduğunda 24 saat içinde hemen bankaya haber verin. Para çoktan çekilmiş olsa dahi haber verin. Tedbir alınmasını isteyin. Ve yukarıdaki adımları takip edin.

Para internetten mail orderı haberiniz olmadan çekildiyse bankaya başvurun ve işlemi sizin yapmadığınızı bildirin.

Kredi kartı mail Order işlemi 3d yani şifreli yapıldıysa işiniz zor. Ama imkansız değil. Yine işlemi sizin yapmadığınızı bildirin. Bunu kanıtlayamayacaksanız işlemin yapıldığı şirketin ismini öğrenin. Bankaya bu şirketten alınan ürün ya da hizmetin tarafınıza verilmediğini ispatlayın. Bir ihtimal banka paranızı geri iade edebilir.